-KAYIP ÇOCUKLARI ORGAN MAFYASI MI KAÇIRDI SİVAS (A.A) - 01.10.2010 - Kayseri'de Ramazan Bayramı'nda şeker toplamaya çıktıktan sonra kaybolan çocukların organ mafyası tarafından kaçırıldığının iddia edildiği cezaevinden yazılan mektupla ilgili olarak, soruşturmayı yürüten Kayseri Emniyet Müdürlüğünden özel bir ekip Sivas'a geldi. Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkumun yazdığı iddia edilen mektup, soruşturmayı yürüten Kayseri Emniyet Müdürlüğünü de harekete geçirdi. Kayseri Emniyet Müdürlüğünden 2 polis, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek, mektupla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı ile görüştü. Cumhuriyet Savcısı'nın, ekip ile mektubu yazdığı tespit edilen N.A. adlı mahkumun ifadesini aldığı öğrenildi. Kaybolan çocuklardan Ahmet Tuna Tekin (9) ile kız kardeşi Dilruba Tekin'in (6) babası Hamza Tekin de savcının odasında özel ekiple birlikte yer aldı. Kayseri'den gelen polis ekibi, daha sonra adliyeden ayrıldı. Hamza Tekin adliye çıkışında yaptığı açıklamada, mektubu yazdığı iddia edilen mahkumun yaklaşık 1,5 saat savcıya ifade verdiğini belirterek, ''Neler söylediğini ben duymadım ama Kayseri'den gelen ekip asılsız çıkacağını söyledi'' diye konuştu. Mektubu yazdığı iddia edilen mahkumu Kayserili olduğunu ancak tanımadığını kaydeden baba Tekin, Kayseri'de yaptıkları araştırmaya göre de bu kişinin boşta gezen biri olduğunu aktardı. Çocuklarını bulmak için emniyet ile beraber araştırmalarının devam edeceğini anlatan Tekin, asılsız ihbarların hem emniyeti oyaladığını, hem de kendilerini çok üzdüğünü belirtti. Tekin mektuptaki iddiaya yönelik olarak Fırat Nehri'nde bir araştırma yapılıp yapılmadığı konusunda ise bilgisinin olmadığını söyledi. -3 ÇOCUĞUN KAYBOLMASI- Kayseri'nin Talas ilçesinde, 9 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin, 6 yaşındaki kız kardeşi Dilruba Tekin ile aynı mahalleden arkadaşları 11 yaşındaki Türkan Ay, 21 Eylül 2009'da Ramazan Bayramı'nın 2. günü şeker toplamak için evlerinden ayrılmış, ancak geri dönmemişti. Polis ekiplerince Talas ilçesinde ve Kayseri kent merkeziyle çevre ilçelerde, jandarma ekiplerince de açık arazilerde yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı. Arama çalışmaları sürerken Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkumun yazdığı iddia edilen mektupta çocukların organ mafyası tarafından kaçırıldığı öne sürülmüştü.