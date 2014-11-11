Türkiye’deki kayıp çocuklar için 3 milyon alışveriş poşeti hazırlandı. Üzerlerinde çocukların fotoğrafı ve aranma bilgileri var.

Onur Market ve Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği (YAKAD) işbirliğiyle başlatılan projede 3 milyon poşet basıldı. 76 Onur marketteki alışveriş poşetleri üzerinde beş kayıp çocuğun fotoğrafı, nerede ve ne zaman kayboldukları bilgileri yer alıyor.





Al Jazeera'nin haberine göre, poşetlerde ailelere bilmeleri gerekenler de hatırlatıldı. Bunlar da şöyle:



Çocuğunuzun kimlik kartını ya da kimlik bilgilerini yanında taşımasını sağlayın

Kimlik kartı taşımayacak yaşta ise kimlik bilgilerini künye gibi takmasını sağlayın

Kaybolduğunda dönmesi gereken adresi ve araması gereken telefon numaralarını öğretin

Arkadaşlarının adını, telefon numarasını ve adresini alın

Çocuğunuzun en son ne giydiğini bilin

Daima çocuğunuzun en son fotoğrafına sahip olun. Gerektiğinde DNA karşılaştırması için çocuğunuzun saç teli örneğini ve parmak izini alın. İzci köpeklere koklatmak için kokusunun sindiği bir kıyafeti yıkamadan saklayın.

Tek başına tenha yerlere, ıssız sokaklara, inşaat alanı gibi terk edilmiş yerlere gitmemesi gerektiğini öğretin

Çocuğunuza sesinin bir çeşit alarm olduğunu, gerektiğinde bağırarak çevresinden yardım alabileceğini öğretin

Onu korkutmadan, yabancı kişilere güvenmemesi gerektiğini öğretin

Çocuğunuza kaybolduğunda polise gitmeyi öğretin.