'Kayıp çocuk sayısı 27 bin değil, 1142'

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 'Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar' adlı raporuna göre; 2008-2011 yılları arasında kaybolan çocuk sayısı 27 bine ulaştığını yalanladı.Şahin, kaybolan çocuk sayısının bin 142 olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen bakanlığının 2013 Yılı Bütçesi üzerinde konuşan Şahin, kayıp çocuk sayısına ilişkin rakamsal bilgiler de verdi. '27 bin çocuğun kayıp olduğunu'na yönelik haberlerin yalan olduğunu ifade eden Şahin, "Jandarma ve polis bölgesi dahil bugün itibarıyla kayıp çocuk sayısı bin 142'dir" dedi.

Şahin, konuşmasında toplumsal olaylarda yoğun olarak kullanılması nedeniyle eleştirilere konu olan biber gazlarıyla ilgili bilgi verdi. Biber gazının raf ömrünün 4 yıl olduğunu belirten Şahin, ''Raf ömrü 4 yıl olan biber gazını 18 yıl stoklayacak kadar öngörüsüz değiliz. Eğer böyle yaptıysak, bundan şikayet etmemeniz lazım. 5. yılda o gazlar etkisiz olacak demektir'' ifadesini kullandı.

'Terörle mücadelenin son terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini' dile getiren Şahin, güvenlik güçlerinin uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlarıyla terör örgütünün finansman desteğinin engellendiğini söyledi.