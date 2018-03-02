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Kayıp çocuğun cesedi bulundu

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, ailesinin dün kayıp başvurusunda bulunduğu Mert K

02 Mart 2018 15:22

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, ailesinin dün kayıp başvurusunda bulunduğu Mert K.\'nin (15) boş arazide cesedi bulundu. Şakağında mermi izi bulunan Mert K.\'nin, yanında bulunan tabancayla intihar ettiği iddia edildi.
Bu sabah saatlerinde, Gebze İnönü Mahallesi 1952/1 Sokak\'ta boş arazide yerde hareketsiz halde bir kişiyi fark eden çevredekiler, polisi aradı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Sağ şakağında mermi izi bulunan kişinin öldüğü belirlendi. Cesedin yanında 1 tabanca ve 1 mermi kovanı bulundu. Bu sırada polisleri görerek olay yerine gelen Mehmet K., ölen kişinin, bir gün önce kayıp başvurusunda bulundukları oğlu Mert K. olduğunu belirledi. Büyük üzüntü yaşayan baba, gözyaşlarına boğuldu.
Mehmet K.\'nin bir gün önce oğlunun kaybolması üzerine Gebze Cumhuriyet Polis Merkezi\'ne gelerek kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mert K.\'nin cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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