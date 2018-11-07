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Kayıp belediye işçisinin, metruk binada cesedi bulundu (2)

TOPRAĞA VERİLDİ Aydın'da, bir süredir kayıp olan ve metruk binada cesedi bulunan belediye işçisi Murat T

07 Kasım 2018 20:03

TOPRAĞA VERİLDİ
Aydın\'da, bir süredir kayıp olan ve metruk binada cesedi bulunan belediye işçisi Murat T.\'nin (48) cesedi, otopsi işleminin ardından evinin önüne getirildi. Burada Murat T.\'nin ailesinden helallik alındı. Murat. T.\'nin cenazesi daha sonra Efeler ilçesindeki Yeni Cami\'de öğlende kılınan namazın ardından Kemer Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Murat T.\'nin cesedi, kafasında naylon poşet ve yanında da piknik tüpüyle bulundu. Murat T.\'nin kendi evinden getirdiği piknik tüpüne bağladığı hortumu, kafasına geçirdiği poşetin içine sokarak intihar ettiği ileri sürüldü.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

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