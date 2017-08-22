T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayıp başvurusu yapılan kişinin otomobilde cesedi bulundu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da ailesi tarafından polise kayıp başvurusunda bulunulan 69 yaşındaki Kazım Fidancı'nın, otomobilde cesedi bulundu

22 Ağustos 2017 11:10

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da ailesi tarafından polise kayıp başvurusunda bulunulan 69 yaşındaki Kazım Fidancı\'nın, otomobilde cesedi bulundu.
Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi Bayramhacılı Mahallesi Seyhan Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. Göl kıyısında park halindeki araçlarda kimlik kontrolü yapan polis ekibi, 01 KN 889 plakalı otomobilin şoför koltuğundaki kişinin hareketsiz durduğunu fark etti. Otomobilin kapısını açan ve hem bu kişide hem araçta kan gören polis sağlık ekiplerini çağırdı. Gelen sağlık görevlilerinin, göğsüne ve vücudunun çeşitli yerlerine saplanan kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada ölen kişinin ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, sanayi bölgesinde çatı malzemesi üreten işyeri bulunan Kazım Fidancı olduğu belirlendi.
Kazım Fidancı\'nın kanlı cesedinin bulunduğu otomobilin de kayınbiraderi Ali T.\'ye ait olduğu belirlendi. Polis cinayeti çözmek için soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan KESKİNCİADANA DHAADANAKazım FidancıOlaySarıçamBayramhacılı Mahallesi Seyhan Baraj GölüGölKNOtomobilinYapılanAliPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24