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Kayıp balıkçının cesedi bulundu

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, feribotun çarpmasıyla parçalanarak batan sandalla birlikte sulara gömülen ve kaybolan balıkçı Şerafettin Çalışkan'ın (57) cesedi bulundu

12 Aralık 2017 16:49

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde, feribotun çarpmasıyla parçalanarak batan sandalla birlikte sulara gömülen ve kaybolan balıkçı Şerafettin Çalışkan\'ın (57) cesedi bulundu.
Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, geçen 7 Aralık günü saat 00.30\'da, Gelibolu Limanı\'na yanaşmak üzere manevra yaparken, kaptan Tümer Özden\'in (62) kullandığı feribotun çarpıp batırdığı balıkçı teknesini limanın 200 metre açığında buldu. Teknenin yakınında 20 metre derinlikte ise balıkçı Şerafettin Çalışkan\'ın cesedi bulundu. Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak botla Gelibolu Limanına getirilen Çalışkan\'ın cesedi, cenaze aracıyla Gelibolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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