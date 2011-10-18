-Kayıp askerleri yeniden görüşecekler WASHİNGTON (A.A) - 18.10.2011 - Amerikalı ve Kuzey Koreli yetkililer, 1950-1953 Kore Savaşı'nda yaşamını yitiren Amerikalı askerlerin cesetlerini bulmak için altı yıllık aradan sonra tekrar bir araya gelecek. Pentagon, görüşmelerin salı günü Tayland'ın başkenti Bangkok'ta başlayacağını açıkladı. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, Amerikan ekiplerinin güvenliğinden endişe duyulduğu gerekçesiyle Kuzey Kore'deki arama çalışmalarını 2005 yılında durdurmuştu. Kore Savaşı'nın ardından yaklaşık 7 bin 900 Amerikalı askerin kayıp olduğu açıklandı. Bu askerlerden 5 bin 500'ünün Kuzey Kore'de gömülü olduğu sanılıyor. Askerlerin bulunması için ilk çalışmalar, 1996 yılında başlamıştı.