Kayıp Arjantin denizaltısında son durum: Patlama sesi tespit edildi

Çeviri: Gonca Tokyol

Arjantin Donanması, 15 Kasım günü kaybolan ARA San Juan denizaltısının bilinen son lokasyonunun yakınlarında nükleer olmayan patlamayla uyumlu bir sesin tespit edildiğini açıkladı. Patlamadan kaynaklanabileceği belirtilen sesin, denizaltıyla iletişimin kesilmesinden birkaç saat sonra meydana geldiği kaydedildi.

Arjantin Donanması Sözcüsü Enrique Balbi, perşembe günü yaptığı açıklamada denizaltındaki 44 kişilik mürettebatının ailelerinin bilgilendirildiğini ve arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Arama kurtarma gemileri ile uçakların çalışmaların yapıldığı bölgeye geri döndüğünü ifade eden Balbi, tespit edilen sesin denizaltının lokasyonuyla ilgili yeni ipuçları sunabileceğini belirtti.

Başkent Buenos Aires’de konuşan Donanma Sözcüsü Balbi, “Alışılmışın dışında, tekil, kısa, şiddetli, nükleer olmayan ancak patlama ihtimaliyle uyumlu bir olay kayıtlara geçti” dedi.

Atlas Okyanusu'nun güneyinde kaybolan ARA San Juan adlı denizaltıyı arama çalışmaları devam ediyor. Kıyıdan yaklaşık 430 kilometre mesafede karayla irtibatı kesilen, dizel ve elektrikle çalışan denizaltıyı kurtarma çalışmalarına ABD ve Rusya da destek veriyor.

Denizaltının 44 kişilik mürettebatının ailelerinin gergin bekleyişi devam ederken; uzmanlar, yekpare halde batmış olsa dahi deniz aracındaki oksijenin içeridekilere 7 ila10 gün yeteceğine dikkat çekiyor.

Denizaltı kaybolduğunda, Güney Amerika'nın en güneyindeki Ushuaia bölgesindeki rutin görevinden, Buenos Aires'in güneyindeki Mar del Plata limanına geri dönüyordu.