Kayıp alzheimer hastası, drone'la arandı

Hüseyin TÜCCAR-Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Mustafakemalpaşa İlçesi\'nden, Osmangazi İlçesi\'ndeki kızının evine misafir gelen ve 14 Ağustos\'ta kahveye gitmek için çıktığı eve bir daha dönmeyen Alzheimer hastası 74 yaşındaki Refik Bektil, arama kurtarma ekipleri tarafından ormanlık alanda drone kullanılarak arandı.

Mustafakemalpaşa İlçesi’nden Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi\'nde oturan kızının yanına gelen alzheimer hastası Refik Bektil, geçen 14 Ağustos Pazartesi günü kahveye gitmek için evden ayrıldı. Eve dönmeyen ve aramalara rağmen bulunamayan Refik Bektil’in yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada Refik Bektil’in kullandığı cep telefonundan Kayapa Sanayi Bölgesi\'nden sinyal aldı.

40 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Polis ekipleri durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve AKUT ekiplerine bildirdi. 40 kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri Akçalar, Hasanağa Kuruçeşme ve Kayapa bölgelerinde 50 kilometrekarelik sazlık, ormanlık, yol boyları ve dere kenarlarını havadan paraşütlü drone ile tararken, yaya ekipler de karadan arama çalışmaları yaptı.

Dün gece hava kararınca sonlandırılan çalışmaların bugün de devam edeceği bildirildi.



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