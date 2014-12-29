Kayıp AirAsia uçağını arama çalışmaları yeniden başladı

Endonezya’nın Surabaya kentinden havalanan Malezyalı AirAsia şirketinin 162 yolcu ve mürettebatlı QZ8501 sefer sayılı uçağı Singapur’a giderken kayboldu. Uçuş mesafesinin hemen hemen yarısındayken radardan izi silinen uçağın bölgedeki kötü hava şartlarından ötürü düşmüş olabileceği belirtiliyor.

Merkezi Malezya’da bulunan AirAsia Havayolları’na ait, Airbus 320-200 tipi yolcu uçağı dün içinde bulunan 162 yolcu ve mürettebat ile birlikte havada seyir halindeyken kayboldu. Endonezya hava kontrol radarı, QZ8501 sefer sayılı uçakla temasını kalkıştan yaklaşık 1 saat sonra kaybetti. Kaybolduğu sırada yolcu uçağı, uçuş mesafesinin hemen hemen yarısını kat etmişti. Singapur’a giden Airbus A320-200 tipi yolcu uçağı Endonezya’nın Surabaya kentinden yerel saatle 05.20’de kalkmıştı. Uçağın kontrol kulesiyle son teması 06.13’te gerçekleşti. Bu temasta pilot, sola dönerek bulutlardan kaçınmayı ve 34 bin feet’e (10,360 metre) yükselmeyi istedi. Uçak bu görüşmeden sonra radarda 06.16’da görüldü. Bir dakika sonra ise radar ekranlarından tamamen kayboldu.

‘Hava şartları kötüydü’

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, uçağın Kalimantan ile Java Adası arasında bulunan Java Denizi üzerinde düştüğünün tahmin edildiğini açıkladı. Uçağın kaptan pilotu Endonezyalı’ydı. Yardımcı pilot Fransızdı. AirAsia kaptan pilotun 6100 uçuş saati tecrübesi olduğunu kaydetti. Amerikan haber ajansı AP’ye konuşan Endonezya Meteoroloji ve Jeofizik Ajansı’nda görevli bir meteorolog, uçağın kaybolduğunun rapor edildiği anda söz konusu bölgede 44 bin feet’te (13,411 metre) yoğun fırtına bulutları saptadığını söyledi. Cakarta havalimanı yetkilileri de uçağın iyi durumda olduğunu ancak hava şartlarının olumsuz olduğunu belirtti.

Çalışmalara ara verildi

Arama kurtarma çalışmalarına ise olaydan yaklaşık 11 saat sonra ara verildi. Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu Başkanı F. Henry Bambang Sulistyo, “Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarını şimdilik durdurduk. Yarın (bugün) saat 06.30’da Avustralya, Malezya ve Singapur’un yardımlarıyla daha detaylı bir çalışma yapacağız ve sonuç almaya çalışacağız” dedi.

Uçakta iki pilot ve 5 kabin memuru ile birlikte 138 yetişkin yolcu ve 16 çocuk bulunduğu öğrenildi. Yolcuların 155’inin Endonezyalı, 3’ünün Güney Koreli olduğu bildirildi. Uçaktakilerin 155’inin Endonezyalı, 3’ünün Güney Koreli olduğu bildirildi. Uçakta ayrıca birer Singapur, Malezya, İngiltere ve Fransa vatandaşı bulunuyordu. Yolcu uçağının AirAsia filosuna 2008 yılında katıldığı öğrenildi. AirAsia şirketi de Facebook sayfasından yaptığı açıklamada uçağın Endonezya Hava Trafik Kontrol’ün kumandasındayken kaybolduğunu belirtti.

Kazası yoktu

AirAsia düşük fiyatlı biletleriyle Güneydoğu Asya ülkelerinde oldukça tercih edilen bir havayolu şirketi olarak biliniyor. 2001 yılında kurulan şirketin kaza kaydı bulunmuyor. AirAsia’nın hem CEO’su hem de kurucusu Tony Fernandes, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Bu en korkunç kabusum” dedi ve Surabaya’ya gideceğini açıkladı.

‘Ailemden 6 kişi vardı’

Olayın haber alınmasıyla birlikte yolcuların ve mürettebatın yakınları hem Surabaya hem de Singapur’daki havalimanlarındaki terminallere akın etti. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Surabaya kentindeki 45 yaşındaki bir kadın yolcu uçakta ailesinden 6 kişinin olduğunu belirterek, “Singapur’a tatile gidiyorlardı. Her zaman AirAsia ile uçtular. Hiç problem olmamıştı. Uçağın çarpmış olmasından çok endişe ediyorum” dedi.

Malezya ile ilgili üçüncü olay

Bu son olayla birlikte bu yıl Malezya bağlantılı üçüncü hava yolu faciası gerçekleşmiş oldu. Malezya Hava Yolları’na ait MH 370 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı 239 yolcu ve mürettebatla 8 Mart’ta Kuala Lumpur-Pekin seferini yaptığı sırada kayboldu. Uçak bulunamadı. 17 Temmuz’da ise yine şirkete ait aynı model uçak Amsterdam’dan Kuala Lumpur’a giderken sırada Ukrayna üzerinde düşürüldü. Uçakta bulunan 298 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadı.

AirAsia uçağının kaybolduğu haberini alan yolcu yakınları havalimanlarına akın etti.

Kayıp AirAsia uçağını arama çalışmaları yeniden başladı

Endonezya'nın Surabaya kentinden Singapur'a giderken Pazar sabahı 162 kişiyle kaybolan AirAsia uçağını arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Airbus A320-200 tipi uçakla bağlantı, kalkışından yaklaşık 50 dakika dakika sonra Cava Denizi üzerindeyken kesilmiş, havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına büyük ölçüde ara verilmişti.

Bağlantının kesilmesinden kısa bir süre önce pilotların uçağın rotasını değiştirmek istediği ancak herhangi bir acil durum uyarısı yapmadığı belirtildi.

AirAsia'nın sahibi Tony Fernandes, olayı hayatının "en büyük kâbusu" olarak niteledi.

Askeri uçaklar da katılıyor

Bazı gemiler gece boyunca Borneo ile Cava arasındaki arama çalışmalarına devam ederken, günün ilk ışıklarıyla birlikte, Endonezya, Singapur ve Malezya'dan kalkan uçaklar da bölgeye hareket etti.

Endonezya Ulaştırma Bakanı Tatang Kurniadi "Ana görevimiz uçağı bulmak. İlgili her departman ve her ülkeyle işbirliği yapıyoruz. Bunlar arasında uçağın tasarımını yapanlarla, uçağın Fransa'daki üreticisi ve AirAsia ve Malezya'dan operasyonla ilgili ekipler de var" dedi.

Endonezya arama-kurtarma ekibinin sorumlusu Bambang Soelistyo, ülkesinden arama çalışmalarına 12 gemi, üç helikopter ve beş askeri hava aracının katıldığını söyledi.

Malezya C-130 tipi bir askeri kargo uçağı ve üç gemi, Singapur da bir C-130'la çalışmaşlara destek veriyor. Avustralya'nın da destek sağladığı haber veriliyor.

Arama çalışmaları Belitung adası açıklarında yürütülüyor.