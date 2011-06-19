-KAYIP AİLE UÇURUMDA BULUNDU RİZE (A.A) - 19.06.2011 - Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Kavak köyünden il merkezindeki evlerine gitmek üzere 2 gün önce ayrılan ve daha sonra haber alınamayan 3 kişilik aile, otomobilleriyle birlikte 100 metrelik uçuruma yuvarlanmış olarak bulundu. Alınan bilgiye göre, 2 gün önce, Hüseyin Demir (60), eşi Sabahat ve oğlu Hüseyin Yunus Demir (20) ile birlikte, 53 DF 834 plakalı otomobiliyle il merkezindeki evine gitmek üzere Kavak köyünden ayrıldı. Demir ailesinden bir daha haber alamayan yakınlarının jandarmaya başvurması üzerine jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonucu, Hüseyin Demir'e ait otomobil, köy çıkışındaki, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanmış olarak bulundu. Araçtan çıkarılan Hüseyin, Sabahat ve Hüseyin Yunus Demir'e ait cesetler, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.