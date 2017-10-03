Kayıp adamı jandarmanın iz takip köpeği 'Cadı' buldu

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Tavşanlı İlçesi yakınlarında kaybolan 65 yaşındaki Ali Ceylan, 26 saat sonra jandarmanın \'Cadı\' adlı iz takip köpeği sayesinde bulundu.

Kütahya\'dan Tavşanlı İlçesine bağlı Çınarcık Köyü\'nde oturan oğlunun ziyaretine giden Ali Ceylan, önceki gün saat 15.00 sıralarında dolaşmak için evden çıktı. Ceylan\'ın dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri Ali Ceylan\'ı aramaya başladı. Ali Ceylan dün saat 17.00 sıralarında jandarmanın iz takip köpeği \'Cadı\' tarafından Çınarcık Köyü Gökdere mevkiinde bulundu. Kaybolduğu için köye dönemediğini belirten Ceylan\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



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