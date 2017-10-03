T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayıp adamı jandarmanın iz takip köpeği 'Cadı' buldu

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesi yakınlarında kaybolan 65 yaşındaki Ali Ceylan, 26 saat sonra jandarmanın 'Cadı' adlı iz takip köpeği sayesinde bulundu

03 Ekim 2017 15:12

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Tavşanlı İlçesi yakınlarında kaybolan 65 yaşındaki Ali Ceylan, 26 saat sonra jandarmanın \'Cadı\' adlı iz takip köpeği sayesinde bulundu.
Kütahya\'dan Tavşanlı İlçesine bağlı Çınarcık Köyü\'nde oturan oğlunun ziyaretine giden Ali Ceylan, önceki gün saat 15.00 sıralarında dolaşmak için evden çıktı. Ceylan\'ın dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri Ali Ceylan\'ı aramaya başladı. Ali Ceylan dün saat 17.00 sıralarında jandarmanın iz takip köpeği \'Cadı\' tarafından Çınarcık Köyü Gökdere mevkiinde bulundu. Kaybolduğu için köye dönemediğini belirten Ceylan\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TunaKütahya DHA KÜTAHYA TavşanlıAli CeylanKütahya TavşanlıKöyüCeylanJandarmaİl AfetAcil Durum Müdürlüğü AFADArama Kurtarma Derneği AKUTKöyü GökdereKaybolduğuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24