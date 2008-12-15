''Kayıp adam'' Linderoth



Galatasaray'ın İsveçli futbolcusu Tobias Linderoth, 1.5 sezonda sadece 14 maçta forma giyip 1 gol atabildi. Bu sezon sadece Kayserispor ve Steau Bükreş maçlarında oynayan Linderoth, İsveç'in Arnavutluk ile oynadığı milli maçta sakatlandı.







Galatasaray'ın 2007 yılı Haziran ayında büyük umutlarla kadrosuna kattığı İsveçli oyuncu Tobias Linderoth, uzun süreli yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ''Kayıp adam'' haline geldi.



Sarı-kırmızılı ekipte, 2007-08 sezonuna iyi bir başlangıç yapan ve genellikle ilk 11'de sahaya çıkan Linderoth, 29 Ekim 2007 tarihinde Panionios ile oynanan UEFA Kupası grup maçının ardından adeta ''Müzmin sakat oyuncu'' statüsüne girdi.



Panionios maçında ikinci yarıya çıkamayan ve yerini Hakan Şükür'e bırakan İsveçli futbolcu, bu karşılaşma sonrasında sezon boyunca bir daha forma giyemedi.



Linderoth, fazla katkı sağlayamadığı 2007-08 sezonunda Turkcell Süper Lig ve Avrupa kupasında toplam 12 maça çıkarken, sadece 1 gol bulabildi.





BİR TÜRLÜ İYİLEŞEMEDİ



Yaşadığı sakatlığın ardından tedavi sürecine giren ve ameliyat olan Linderoth, bir türlü iyileşemedi.



2008-09 sezonuna kadar süren tedavisinin ardından, ilk olarak Steau Bükreş ile deplasmanda oynanan ve 1-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan karşılaşmada 80 dakika forma giyen Linderoth, 31 Ağustos'ta Kayserispor ile oynanan lig maçında bu sezon Galatasaray'da son kez forma giydi.



İsveç'in 6 Eylül 2008 tarihinde Arnavutluk ile deplasmanda yaptığı 2010 Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmasın 2. dakikasında sakatlanan Linderoth, Galatasaray'ın daha sonra oynadığı 19 karşılaşmada oynayamadı.



Linderoth, uzun süren sakatlığının ardından nihayet geçen hafta takımla çalışmalara başlarken, henüz maç kadrosunda yer alamadı.



1.5 SEZONDA 14 MAÇTA OYNADI



Linderoth, Galatasaray ile sözleşme imzaladığı tarihten bugüne 1.5 yılda toplam 14 maçta oynadı.



Ligde iki sezonda bugüne kadar sadece 8 maçta forma giyen İsveçli oyuncu, Turkcell Süper Lig'de 719 dakika sahada kaldı. Linderoth, Avrupa kupalarında ise iki sezonda 6 maçta 473 dakika forma giydi.

