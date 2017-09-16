T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayıp 3 yaşındaki Yusuf, 18 saat sonra bulundu

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Tekman İlçesi'nde kaybolan 3 yaşındaki Yusuf Polat, 18 saat sonra köylüler tarafından sağ bulundu

16 Eylül 2017 20:59

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un Tekman İlçesi\'nde kaybolan 3 yaşındaki Yusuf Polat, 18 saat sonra köylüler tarafından sağ bulundu.
Tekman İlçesi\'ne bağlı Hüseyinağa Mahallesinde yaşayan Yusuf Polat, dün saat 13.00 sıralarında kayboldu. Aile kaybolan çocuklarını bulamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri ile birlikte AFAD, 2 araç, 8 personel ve bir arama köpeği ile gece yarısına kadar küçük Yusuf\'u bulmak için çalışma yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin tüm aramalarına rağmen Yusuf Polat bulunamadı. Bugün sabahın ilk ışıklarında yeniden arama yapan ekiplere küçük Yusuf\'un bulunduğu bilgisi verildi. Saat 07.00\'de Taşkesen Mahallesi kırsalında hayvan otlatan köylüler, kaybolan çocuğu buldu. Yusuf Polat\'a AFAD ekipleri tarafında su ve yiyecek verildi. Bölgede bulunan sağlık ekipleri çocuğu muayene ettikten sonra ailesine teslim etti. Çocuklarının bulunması sonrası gözyaşlarını tutamayan aile, ekiplere ve köylülere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ERZURUM DHA ERZURUM TekmanYusuf PolatTekmanHüseyinağa MahallesindeAileJandarmaAFADYusufJandarma KomutanlığıBugünSaatTaşkesen MahallesiYusuf Polat AFADBölgedeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24