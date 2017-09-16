Kayıp 3 yaşındaki Yusuf, 18 saat sonra bulundu

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un Tekman İlçesi\'nde kaybolan 3 yaşındaki Yusuf Polat, 18 saat sonra köylüler tarafından sağ bulundu.

Tekman İlçesi\'ne bağlı Hüseyinağa Mahallesinde yaşayan Yusuf Polat, dün saat 13.00 sıralarında kayboldu. Aile kaybolan çocuklarını bulamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri ile birlikte AFAD, 2 araç, 8 personel ve bir arama köpeği ile gece yarısına kadar küçük Yusuf\'u bulmak için çalışma yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin tüm aramalarına rağmen Yusuf Polat bulunamadı. Bugün sabahın ilk ışıklarında yeniden arama yapan ekiplere küçük Yusuf\'un bulunduğu bilgisi verildi. Saat 07.00\'de Taşkesen Mahallesi kırsalında hayvan otlatan köylüler, kaybolan çocuğu buldu. Yusuf Polat\'a AFAD ekipleri tarafında su ve yiyecek verildi. Bölgede bulunan sağlık ekipleri çocuğu muayene ettikten sonra ailesine teslim etti. Çocuklarının bulunması sonrası gözyaşlarını tutamayan aile, ekiplere ve köylülere teşekkür etti.

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