Kayıp 3 kardeş, bulunup ailelerine teslim edildi

Nuri PİR/ ADANA, (DHA) - ADANA\'da oyun oynamak için evden çıkan ikizler Gülsüm (4) ve Kübra (4) ile kardeşleri Ahmet Ç. (3) kayboldu. Vatandaşlar tarafından bulunup karakola götürülen kardeşler, 1 saat sonra ailesine teslim edildi.

Yüreğir ilçesindeki Levent Mahallesi\'nde yaşayan Gülsüm, Kübra ve Ahmet Ç., sokağa çıkıp oynarken evlerinden uzaklaştı. Evlerini bulamayınca yollarını kaybeden 3 çocuk, sokakta gezerken bir vatandaş tarafından bulunup, Köprübaşı Polis Merkezi\'ne götürüldü. Polis, korkan ve acıkan çocuklara su ve salatalık ikram etti. Yalın ayak olan Ahmet ile diğer kardeşleri, kayboldukları belirlenince Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Çocukların verdiği bilgiler üzerine evlerinin, kayboldukları yerden birkaç kilometre yakında bulunduğunu belirleyen polisler, çocukları ailelerine teslim etti.

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