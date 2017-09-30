Kayıp 2 yaşındaki çocuk, 71 saat sonra kayalıklarda uyurken bulundu

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’ın Arıcak İlçesi\'ne bağlı Üçocak Beldesi\'nde 27 Eylül günü kaybolan 2 yaşındaki Fırat Yıldırım, komando, jandarma, AFAD ve iz takip timinin yaptığı aramalarda, 3 gün sonra belde yakınlarındaki kayalıklarda uyurken bulundu.

Arıcak İlçesi Üçocak Beldesi Haberci Mahallesi\'nde oturan Cemil Yıldırım’ın 2 yaşındaki oğlu Fırat Yıldırım, 27 Eylül günü saat 15.00 sıralarında ortadan kayboldu. Aile aramalarına rağmen Fırat\'ı bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerine çocuğun kimlik ve eşkal bilgileri çevre karakol ve yol arama noktalarına bildiren jandarma, bölgeye AFAD ekibi, İl Jandarma Komutanlığı iz takip timi, Arıcak Asayiş Komando Timi sevkedildi. Arama çalışmalarına mahalle sakinleri ve çevre köylerden gelenler de katıldı. 3 gün boyunca gece ve gündüz arama çalışmalarını yürüten ekipler, kayıp Fırat Yıldırım\'ı belde yakınındaki ormanlık alanda, kayalıklar bölgesinde, bir kayanın dibinde bugün saat 14.00 sıralarında uyur halde buldu. İlk müdahalesi jandarma timleri tarafından yapılan çocuk bölgede hazır bekletilen 112 ekiplerine teslim edildi. Küçük Fırat’a sağlık ekiplerinin yapmış olduğu muayene sonucu sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesine teslim edildiği bildirildi.

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