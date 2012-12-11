Kayıp 166 asker aranacak

Kore Savaşı'nın ardından kaybolan ve akıbetleri belli olamayan 166 Türk askerinin mezarının bulunması için Genelkurmay harekete geçti.

Sabah'ın elde ettiği bilgilere göre, bir yıl önce Dışişleri Bakan Yardımcısı Kung-Song-ung'un Ankara'ya ziyaretini fırsat bilen Genelkurmay Başkanlığı, iki ülke diplomatları arasındaki toplantıya sürpriz bir katılım gerçekleştirdi.

Yaptığı geniş çaplı bir çalışmayla, Türk askerlerinin şu anda Kuzey Kore sınırları içinde bulunan ve çatışmalara katıldığı yerleri saptayan Genelkurmay, bu verileri Kuzey Koreli yetkililere sundu. Genelkurmay Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Türk askerlerinin naaşlarının bulunması ve teslim edilmesi konusunda Kuzey Kore ile mutabakat varıldı.

Kore Savaşı'nda Kore yarımadası neredeyse yerle bir olurken 3 milyona yakın kişi hayatını kaybetti. Halen Kuzey ile Güney Kore hükümetleri birbirini tanımıyor ve savaş halinde sayılıyor. 1952 yılında NATO üyeliğine kabul edilen Türkiye Kuzey Kore'yi 2001 tarihinde tanıdı.