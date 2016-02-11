Kayıp - kaçak kullanım oranı 4 Atatürk Barajı'na bedel

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde kaçak kullanımdan doğan enerji kaybının Atatürk Barajı'ndan elde edilen enerjinin 4 katına yakın olduğu bildirildi.

Radikal'in haberine göre; Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den (DEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 2015 yılında Atatürk Barajı'ndan 4,6 milyar kilovat elektrik üretilirken, DEDAŞ tarafından elektrik dağıtım hizmeti verilen Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerindeki kayıp kaçak elektrik kullanım miktarının yaklaşık 16 milyar kilovat olduğu ortaya çıktı.

Geçen yıl 6 ilde 21,5 milyar kilovat elektrik kullanılırken, bu elektriğin bedelinin yaklaşık yüzde 22'si tahsil edilebildi. Bölgede güvenlik bazlı olaylar, operasyon ve diğer sebeplerden dolayı 6 kente elektrik dağıtımı hizmeti veren DEDAŞ'ın elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5,5 oranında arttı.

Bölgede yaygın olan kaçak kullanımdan ötürü sık sık trafolar patlatıyor, elektrik dağıtım hatları yanıyor. Elektrik kesintilerine yol açan arızaların yüzde 90'ı da yine kaçak kullanımdan kaynaklanıyor.

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin (TEDAŞ) 2014 faaliyet raporunda yer alan verilerini baz alan DEDAŞ yetkilileri, dağıtım hizmeti sunulan 6 ildeki nüfusun sadece 5,7 milyon olmasına rağmen, neredeyse nüfusu 14,6 milyonu aşan İstanbul kadar elektrik kullandığının altını çizdi.

Bölge illerinden Şanlıurfa'da yaşayan 1,8 milyon nüfusun bir yıllık elektrik tüketiminin 6,4 milyar kilovat olduğunu ifade eden yetkililer, hesaplamalar sonunda bu kentte faturalandırılabilen elektrik miktarının ise sadece 1,5 milyar kilovat olduğunu belirtti.

Şanlıurfa'daki kaçak kullanım miktarının ise aynı hesaplamalara göre 4,8 milyar kilovat olduğunu bildiren yetkililer, geçen yıl 4,6 milyar kilovat elektrik enerjisi üreten ve Türkiye'nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı'ndan elde edilen elektriğin, sadece Şanlıurfa'daki kaçak kullanımı dahi karşılamadığını ifade etti.

Verilere göre, 1,9 milyon nüfusa sahip Gaziantep'te ise bir yılda 4,4 milyar kilovat elektrik tüketildi. Gaziantep'te tüketilen elektriğin sadece 434 milyon kilovatı kaçak kullanıldığı, faturalandırılan elektrik miktarının ise 3,9 milyar kilovat olduğu belirlendi.

En fazla kaçak kullanım Mardin'de

Bir yıllık süre içerisinde DEDAŞ tarafından dağıtım hizmeti verilen iller arasında oransal olarak en fazla kayıp kaçak elektrik kullanımı yüzde 86,1 ile Mardin'de gerçekleşti.

Bu kenti kayıp kaçak elektrik kullanımı bakımından yüzde 80,4 ile Şırnak, yüzde 75,3 ile Şanlıurfa, yüzde 72,6 ile Diyarbakır, yüzde 67,6 ile Batman ve yüzde 40,64 ile Siirt izliyor. Verilere göre Türkiye'deki kayıp kaçak ortalaması ise yüzde 19 civarında bulunuyor.