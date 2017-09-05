Kayınvalidesine cinsel tacizde bulunan damat gözaltına alındı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, kayınvalidesi 45 yaşındaki M.A.\'ya cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 31 yaşındaki Muhammer P., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun\'un Canik İlçesi Hacı İsmail Mahallesi\'nde meydana geldi. M.A., dün evli olan kızının yanına gitti ve gece orada kaldı. Geceyarısından sonra iddiaya göre Muhammer P., uyuyan kayınvalidesinin yattığı odaya girdi. M.A., uyanıp, yatakta yanına yatıp kendisine cinsel tacizde bulunan damadını fark edince çığlık attı. Muhammer P. paniğe kapılarak odadan kaçtı. M.A. ise polise giderek damadından şikayetçi oldu.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Büro Amirligi ekipleri Muhammer P.\'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Muhammer P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammer P., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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