-KAYINPEDER KALP KRİZİNDEN ÖLMÜŞ ELAZIĞ (A.A) - 25.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, misafir olarak kaldığı evin bahçesinde ölü bulunan kayınpederi Ali Hıdır Özdağ'ın (82), otopsi raporuna göre, kalp krizine bağlı düşme sonucu vefat ettiği belirtildi. Özdağ'ın cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi içerisindeki Elazığ Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi ve işlemlerden sonra Tunceli'ye götürüldü. Hastane morgu önünde basın mensuplarına açıklama yapan CHP Elazığ İl Başkanı İsmail Keleş, otopsiyi yapan savcı ile görüştüğünü belirtti. Keleş, şunları söyledi: ''Bizzat kendisinin bana yaptığı açıklama şu doğrultuda oldu; Otopsi raporundan yapılan saptamaya göre, sayın genel başkanımızın kayınpederinin kalp krizi sonucunda düşmeye bağlı olarak iç organlarındaki hasar sonucu vefat ettiklerini açıkladılar. Ben de buna bağlı olarak açıklamayı size yapıyorum. İntihar değil, kalp krizine bağlı düşme. Düşmeyi tetikleyen olay balkondan veya başka bir yerden düşmüş ise kalp krizine bağlı olarak. Asıl ölüm nedeni kalp krizi.'' Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun da bugün tarifeli uçakla Elazığ'a geleceği öğrenildi.