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Kayınpeder gelinini bıçakladı 

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula İlçesi'nde H

12 Eylül 2017 04:02

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula İlçesi\'nde H.U., tartışmanın kavga ettiği  gelini B.U.\'yu bıçakladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, kayınpeder H.U. gözaltına alındı. 
Olay, gündüz saatlerinde Kula İlçesi\'ndeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Kayınpeder H.U. ile gelini B.U. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.U. gelini B.U.\'yu bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan B.U.\'yu gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri B.U.\'yu ambulansla Kula Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Talihsiz kadın burada yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden B.U.\'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, gelinini bıçaklayan H.U. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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