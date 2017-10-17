Kayınbiraderini pompalı tüfekle öldürdü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, İhsan Yazar, kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü 41 yaşındaki Mesut Ertem\'i pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Kazımdirik Mahallesi Süvari Caddesi\'nde meydana geldi. 50 yaşındaki İhsan Yazar, kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü kayın biraderi Mesut Ertem ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İhsan Yazar, Ertem\'i pompalı tüfekle vurdu. Silah sesini duyan ve Ertem\'i yerde kanlar içerisinde gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ertem\'i ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ertem\'in cesedi savcının incelemeleri ardından olopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Olay yerine gelen polislere Ertem\'i kendisinin vurduğunu söyleyerek teslim olan İhsan Yazar gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

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