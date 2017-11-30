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Kayınbiraderini öldüren enişte adliyeye sevk edildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da şiddet uyguladığı için kendisini terk eden eşini ikna etmek isterken çıkan kavgada, kayınbiraderlerinden Yasin Durdu'yu (25) öldüren, Fatih Durdu'yu (21) da ağır yaralayan Maşallah K

30 Kasım 2017 21:30

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da şiddet uyguladığı için kendisini terk eden eşini ikna etmek isterken çıkan kavgada, kayınbiraderlerinden Yasin Durdu\'yu (25) öldüren, Fatih Durdu\'yu (21) da ağır yaralayan Maşallah K. (30), adliyeye sevk edildi.
Olay, 28 Kasım\'da merkez Seyhan ilçesinde bulunan Yeni Metal Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Maşallah K. 1 yıl önce Pınar K. ile evlendi. 1 çocuğu olan genç kadın, şiddet gördüğü iddiasıyla baba evine döndü. İşten döndüğünde eşini evde bulamayan Maşallah K., ikna için kayınpederinin evine gitti. Yanına babası ve kardeşlerini de alan Maşallah K. ile kayınbiraderleri Yasin Durdu ve Fatih Durdu arasında kavga çıktı. Maşallah K., üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla Yasin Durdu\'yu öldürdü, Fatih Durdu\'yu da ağır yaraladı.
Cinayet şüphelisi Maşallah K. ile olaya karışan babası Ahmet K. (57) ve kardeşleri Ferhat K. (32) ve Hamza K. (28) gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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