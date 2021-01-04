Kayıhan Güven yaşamını yitirdi

Aydın Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğretim görevlisi Kayıhan Güven, hayatını kaybetti. Ders verdiği üniversitelerde kurduğu haber ajanslarıyla yüzlerce öğrenciyi mesleğe kazandıran Güven'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşama veda ettiği belirtildi.

Güven, tedavi altına alındığı Silivri’deki özel bir hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 15 gündür yoğun bakımdaydı. Güven bu sabah kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Marmara, Galatasaray, İstanbul Ticaret ve Yeditepe Üniversitelerinin gazetecilik bölümlerinde öğretim görevlisi olarak çalışan Güven, son olarak Aydın Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nde derslerini veriyordu. Gittiği her üniversitede kurduğu haber ajanslarıyla yüzlerce öğrenciyi profesyonel hayata kazandıran Güven, genç kuşak gazetecilerin hocası olarak da biliniyordu. Derslerinde daha çok röportaj teknikleri ve fotoğraf çekmenin inceliklerini anlatan Güven’in yine öğrencileriyle birlikte çıkardığı çok sayıda dergi ve kitap bulunuyor.

Kayıhan Güven kimdir?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini almıştır. Yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Güven, lisans hayatında hukuk eğitimi almasına rağmen tercihini gazetecilikten yana kullanarak akdemisyenliğe geçiş yapmıştır.



Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi’nde öğretim görevliliği yapmıştır. 2011 yılından itibaren İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde öğretim görevliliği yapan Güven, bölüm bünyesinde bulunan İstanbul Aydın Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni görevini de yürütmekteydi. Çalışma alanları fotoğraf teknikleri, söyleşi ve röportaj konularını oluşturmaktadır.