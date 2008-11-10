Kayıhan Denizlispor'da



Turkcell Süper Lig takımlarından Denizlispor, teknik direktör Ümit Kayıhan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.



Kulüp binasında yapılan imza törenine katılan başkan yardımcısı Mehmet Özsoy, yaptığı konuşmada, Kayıhan'ın, Denizlispor'u ligde başarıya ulaştıracak bir teknik direktör olduğunu, Kayıhan ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını ifade etti.



Kayıhan'ın, Muharrem Gürbüz, Aziz Sağlam ve kaleci antrenörü Haşmet Aras ile birlikte Denizlispor'a hizmet vereceğini kaydeden Özsoy, ''Taraftarlarımız, Denizli halkı bu konuda rahat olsun. Hocamız süper ligde görev yapmış. Hocamız, bizleri tanıyan ve futbolu bilen ekibiyle birlikte çalışacaktır. Hayırlı olsun'' diye konuştu.





ÜMİT KAYIHAN: DENİZLİSPOR’UN BAŞARISI İÇİN UĞRAŞACAĞIZ



Teknik direktör Ümit Kayıhan ise öncelikle kendisini ikinci kez Denizlispor'a görev yapmak için seçen başkan Ali İpek ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, ''Denizlispor, Türkiye'de çok büyük başarılara imza atmış, Avrupa'da da zaman zaman başarılı olmuş bir kulübümüz. Bu iyi gidişata biraz da bir katkıda bulunarak daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız. Dün kazanılan maçı da gördük. Artılarını, eksilerini yazdık. Bundan sonra hep beraber Denizlispor'un başarısı için uğraş vereceğiz'' dedi.



Kayıhan, daha sonra kendisini sezon sonuna kadar Denizlisporlu yapan mukaveleyi imzaladı.