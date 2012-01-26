-Kaybolan yaşlı kadını Vali de aradı KÜTAHYA (A.A) - 26.01.2012 - Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, Simav ilçesinde 24 Ocak'ta kaybolan 86 yaşındaki alzheimer hastası kadının bulunması için başlatılan çalışmalara katıldı. Yağıllar köyünde önceki gün ayrıldığı evine dönmeyen Fatma Yemiş'in (86) bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında jandarma, polis ve köylülerce ekipler oluşturuldu. Köy yakınında arama çalışması yürütülen bölgeye, İl Jandarma Komutanı Albay Bektaş Arslan, İl Emniyet Müdürü Kadir Akbıyık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Akkaya ve Simav Kaymakamı Yüksel Ünal ile gelen Çiftçi, kendisinin kullandığı ciple çalışmalara katıldı. Dürbünle araziyi gözetleyen Çiftçi, kadının bulunabileceği noktaları jandarma birliklerine cep telefonuyla bildirdi. Çiftçi, AA muhabirine, dün köylülerce başlatılan çalışmalara, Kütahya'dan gelen yaklaşık 100 er ve erbaşın yanı sıra ilçede görevli polis memurlarıyla 50'yi aşkın köylünün destek verdiğini söyledi. Fatma Yemiş'in bulunması için seferber olduklarını belirten Çiftçi, ''İnşallah ninemizi sağ salim bulduktan sonra Kütahya'ya mutlu bir şekilde döneriz'' dedi.