Kaybolan yaşlı adam dağlık arazide bulundu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da kaybolan alzheimer hastası Garip Özdemir (87) İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri tarafından dağlık alanda bulundu.

Çorum\'un Alaca ilçesi Çırçır köyünde yaşayan alzheimer hastası Garip Özdemir, dün sabah çıktığı evine bir daha dönmedi. Yakınları jandarmayı arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri Özdemir\'i gün boyu aradı. Özdemir, dün akşam köye yakın dağlık arazide bulundu. 112 sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirilen Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Jandarmanın yaptığı işlemlerin ardından Garip Özdemir yakınlarına teslim edildi.



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