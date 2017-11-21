Kaybolan yaşlı adam, bir gün sonra bulundu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta, dün kaybolan 65 yaşındaki Ramazan Çayır, bugün akşam saatlerinde AFAD ekipleri tarafından sağ bulundu.

Kent merkezine 55 kilometre uzaklıktaki merkez Onikişubat İlçesi\'nin Yolyanı Mahallesi\'nde oturan Ramazan Çayır, dün zeytin topladıktan sonra yakınlarıyla birlikte eve gelmek için dönüşe geçti. Ramazan Çayır, yaşı ve kiloları nedeniyle yavaş yürüyünce geride kaldı. Eve gelen yakınları, saatler geçmesine karşın Ramazan Çayır dönmeyince aramaya çıktı. Arama çalışmlararından sonuç alınamayınca AFAD\'dan yardım istendi.

Mahalle sakinlerinin de katıldığı çalışmalar sonucu Ramazan Çayır, bugün akşam saatlerinde en son görüldüğü yerin 5 kilometre uzağında, ormanlık alanda bulundu. Sağlık durumu iyi olan Çayır, bir süre traktör römorkuyla taşındıktan sonra ambulansla götürüldüğü Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'nde tedaviye alındı.

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