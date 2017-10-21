Kaybolan yaşlı adam 28 saat sonra bulundu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Çağlayancerit İlçesi\'nde su getirmek için evde ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Bekir Gökburun, AFAD, jandarma ve güvenlik korucularının çalışmasıyla 28 saat sonra Nurhak İlçesi\'nde bulundu.

Çağlayancerit\'in Soğukpınar Mahallesi\'nde yaşayan Bekir Gökburun, geçen perşembe günü sabah saatlerinde su getirmek için evinden ayrıldıktan sonra dönmedi. Bunun üzerine Gökburun\'un ailesi ve Bekir Gökburun\'u aramaya çıktı. Ancak, arama çalışmalarından sonuç alınamayınca sağlık görevlilerinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve güvenlik korucuları sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Bekir Gökburun, evinden 20 kilometre uzaklıktaki Nurhak İlçesi\'nin Adalar Mevkii\'nde bulundu. Sağlık durumu iyi olan yaşlı adamın dönüşte yolu şaşırdığı için kaybolduğu belirtildi.



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