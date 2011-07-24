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KAYBOLAN TÜRK KIZI İÇİN DNA ANKARA (A.A)

24 Temmuz 2011 16:49

-KAYBOLAN TÜRK KIZI İÇİN DNA ANKARA (A.A) - 24.07.2011 - Norveç'te düzenlenen silahlı saldırıda kaybolduğu bildirilen Türk kızının akıbeti konusunda kesin sonuç için DNA testi yapıldığı açıklandı. Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Hayati Güven, saldırıda ölenler arasında olduğu sanılan genç kızın kimliğinin kesinleşmesi için ailesinin DNA testi sonucunu beklediğini kaydetti. Başkent Oslo yakınlarındaki Utöya adasında İşçi Partisinin gençlik kampında düzenlenen silahlı saldırıda Türk asıllı Norveç vatandaşı bir genç kızın da kayıp olduğu bildirilmişti.

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