Cinsel saldırıyı ifşadan Olimpiyat Başkanı'yle görüntülü görüşmeye; Çinli tenisçi Peng Shuai'ye neler oldu?

Çinli tenisçi Peng Shuai, sosyal medyada, eski Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel saldırıya uğradığını açıklayan bir paylaşım yaptıktan sonra haftalarca kendisinden haber alınamadı. Peng'in durumuna ilişkin tenis camiasından dile getirilen endişelerin ardından hafta sonu, sporcu ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı arasında çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirildi. Öte yandan tenis camiasının sporcunun güvende ve özgür olduğuna ilişkin endişeleri sürüyor.

İşte, üst düzey siyasetçi tarafından cinsel saldırıya uğradığını açıkladıktan sonra güvenliğine ilişkin endişe uyandıran sporcu Peng hakkında son gelişmeler:

Peng Shuai, üç hafta önce Weibo platformundan eski Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı. Paylaşım kısa bir süre sonra kaldırıldı.

Paylaşımdan sonraki günlerde, Peng Shuai'den haber alınamadı. Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Çinli tenisçinin sağlığından endişe duyduğunu ve Peng Shuai'yi desteklediğini belirtti. WTA Başkanı Steve Simon, Çin’de 2022 yılı için milyonlarca dolara planlanan 10 yan etkinlikleri olduğunu ancak bunların hepsini geri çekebileceklerini söyledi.

Sosyal medya kullanıcıları “PengShuaiNerede” etiketi paylaşarak ünlü tenisçiye destek oldu. Tenis dünyasının önde gelen oyuncularından Novak Djokovic, Selena Williams, Rafael Nadal gibi ünlü isimler, durum ile ilgili endişelerini dile getirdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, bu hafta sonu kendisinden haftalarca haber alınamayan tenisçi ile görüntülü bir arama gerçekleştirdi. IOC'den yapılan açıklamada, Başkan Bach ile Peng arasındaki görüşmenin ardından, Çinli tenisçinin sağlığının iyi ve güvende olduğu belirtildi.

Peng'in Pekin'de evinde ikamet ettiği ve uluslararası kamuoyunda kendisi için başlatılan destek kampanyalarına teşekkür ettiği vurgulandı.

Peng'in özel hayatına saygı duyulmasını istemesi nedeniyle bir süre boyunca medyadan uzak kaldığı, ailesi ve arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi tercih ettiği belirtildi.

Ocak ayında Pekin'i ziyaret edecek IOC Başkanı Bach'ın, Peng Shuai ile yemeğe çıkacağı da ifade edildi.

Endişeler sürüyor

Kadınlar Tenis Birliği, IOC Başkanı ile görüntülü görüşme gerçekleştiren tenisçinin durumundan hâlâ endişe duyuyor. Peng'in görüntülü görüşmeyi kendi iradesiyle gerçekleştirip gerçekleştirmediğine ilişkin soru işaretleri yöneltiliyor.

Dünya genelinde ünlü tenisçi için endişelerin büyümesi üzerine, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, güvenliği nedeniyle tenis camiasını endişelendiren tenisçi Peng Shuai konusuyla ilgili "Bazı kişiler kötü niyetle meseleyi büyütmeyi bırakmalı" dedi.