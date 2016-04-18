Kaybolan Serdar Kandemir’le ilgili Ankara Valiliği’nden açıklama: Kaçırılmış olabilir!

Ankara Valiliği, Çankaya İlçesi İmrahor Mahallesi'nde okuldan çıktıktan sonra evine dönmeyen ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Serdar Kandemir'i arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek Kandemir'in kaçırılmış olabileceği ihtimalinin de değerlendirildiğini bildirdi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Valilik tarafından yapılan açıklamada, 14 Nisan Perşembe günü kaybolan Kandemir'i arama çalışmalarının 17 Nisan Pazar gününe kadar devam ettiği ifade edilerek "Pazar günü de Akköprü'den başlamak üzere Temelli'ye kadar olan bölüm 7 ayrı ekip ile aranmış, bu aramalar sonucunda da kayıp çocuk Serdar Kandemir bulunamamıştır. Serdar Kandemir'in kaçırılmış olabileceği ihtimali de değerlendirilerek ilgili ekipler tarafından çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Serdar Kandemir'i arama çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama şöyle:

"14.04.2016 Perşembe günü okuldan çıktıktan sonra Çankaya İlçesi İmrahor Mahallesindeki evine dönmeyen ve İmrahor deresine düştüğü değerlendirilen ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Serdar Kandemir'i arama çalışmaları; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, DSİ, ASKİ ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler marifetiyle 17.04.2016 tarihine kadar devam etmiştir. Bu çalışmalar kapsamında; dereye düştüğü söylenen yerden Akköprü'ye kadar büyük bölümü beton bloklarla kapalı olan kısımlar belli aralıklarla kırılarak dalgıçlar tarafından aranmıştır. 17.04.2016 Pazar günü de Akköprü'den başlamak üzere Temelli'ye kadar olan bölüm 7 ayrı ekip ile aranmış, bu aramalar sonucunda da kayıp çocuk Serdar Kandemir bulunamamıştır. Serdar Kandemir'in kaçırılmış olabileceği ihtimali de değerlendirilerek ilgili ekipler tarafından çalışmalara devam edilmektedir."