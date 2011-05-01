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KAYBOLAN İKİ ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU KONYA (A.A)

01 Mayıs 2011 18:33

-KAYBOLAN İKİ ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU KONYA (A.A) - 01.05.2011 - Konya'nın Çumra ilçesinde, aileleri tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 10 ve 11 yaşındaki iki çocuğun su kanalında cesetleri bulundu. Çocukların boğularak öldükleri belirlendi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle Karaman'dan Çumra ilçesindeki akrabalarının yanına gelen Osman Can Kangal (11), akrabası olan Fevzi Çalı (10) ile Yeni Mahalle'deki evlerinin önünde oynarken kaybolunca aileler durumu polise bildirdi. Kayıp başvurusu yapılan çocukların bulunması için çalışma başlatıldı. Çocukların Çarşamba Kanalı'na düşmüş olabileceği ihtimali üzerine Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Su altı ve Su üstü ekibinden yardım istendi. İlçeye gelen ekipler, dünden bu yana kendilerinden haber alınamayan Kangal ve Çalı'nın cesedini su kanalında buldu. Çocukların cesedi, Çumra Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yapılan otopside, küçük Fevzi ile Osman Can'ın suda boğularak öldüğü belirlendi. Hastane önüne gelen çocukların yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Yavuz ve Nesli Çalı çiftinin tek çocukları olan Fevzi Çalı'nın cinayete kurban giden dedesinin adını taşıdığı bildirildi. Çalı çiftinin çocuk sahibi olmak istemelerine rağmen Fevzi'den sonra başka çocuklarının dünyaya gelmediği öğrenildi.   Fevzi Çalı'nın amcası Muammer Çalı (45), yeğeni Fevzi ile akrabaları olan Osman Can'ın dün ortadan kaybolmasının ardından polise kayıp başvurusunda bulunduklarını ancak hemen bir sonuç alamadıklarını söyledi. Her yerde aradıkları çocukların su kanalında cansız bedenlerini bulduklarını belirten Çalı, ''Fevzi, kardeşimin tek çocuğuydu. Başka çocukları olmuyordu. Şimdi toparlanmaları çok zor olacak. Bu kanalda neredeyse her yıl bir çocuk hayatını kaybediyor. Acilen önlem alınması gerekiyor. En azından çevresi tel örgülerle çevrilmeli'' dedi.

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