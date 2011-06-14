-KAYBOLAN EŞİNİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI ISPARTA (A.A) - 14.06.2011 - Isparta'da, üç yıl önce kaybolan eski eşini öldürdüğü ileri sürülen zanlı ile kardeşi tutuklandı. Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, üç yıldır kayıp olan ve kayıp ilanıyla aranan Asuman Şahin'in (25) cesedinin dün akşam Gönen ilçesindeki akarsuda yakılmış olarak bulunmasının ardından gözaltına alınan, kadının eski eşi Murat A. (28) ile kardeşi Hüseyin Ahmet A. (26) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Isparta'da 24 Mart 2008 tarihinde kaybolan Asuman Şahin'in bulunması için yürütülen çalışmada hareketleri şüpheli bulunan eski eşi Murat A ile kardeşi Hüseyin Ahmet A. gözaltına almış, zanlıların verdikleri ifade doğrultusunda Asuman Şahin'in öldürüldüğü, yanmış cesedi ise Gönen ilçesi yakınlarında akarsuda çuval içerisinde bulunmuştu.