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Kaybolan Ege, 12 saat sonra arazide uyurken bulundu

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Pasinler ilçesinde 6 Nisan günü öğlen saatlerinde kaybolan 2 yaşındaki Ege Albayrak, özel eğitimli köpeklerin yardımıyla AFAD ve jandarma ekipleri tarafından aranırken, 12 saat sonra arazide uyurken bulundu

08 Nisan 2018 13:55

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un Pasinler ilçesinde 6 Nisan günü öğlen saatlerinde kaybolan 2 yaşındaki Ege Albayrak, özel eğitimli köpeklerin yardımıyla AFAD ve jandarma ekipleri tarafından aranırken, 12 saat sonra arazide uyurken bulundu. Sağlık durumu iyi olan Albayrak, ailesine teslim edildi.
Pasinler ilçesine bağlı Taşkaynak Mahallesi\'nde oturan İnci ile Emin Albayrak çiftinin 3 çocuğundan en küçü olan Ege, 6 Nisan günü saat 14.00 sıralarında evinin önünde oynarken kayboldu. Aile fertleri ve köylülerin aramasına rağmen bulunamayan Ege için AFAD ve jandarmadan yardım istendi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, özel eğitimli köpeklerle arama faaliyetlerini başlattı. Mahallede ve çevresinde aranmadık yer bırakmayan ekipler alanı genişletince Ege Albayrak\'ı 7 Nisan günü saat 02.00 sıralarında, olaydan 12 saat sonra evlerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki boş bir arazide uyurken buldu. Olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından muayene edilen Albayrak\'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Çocuklarına kavuşan İnci- Emin Albayrak çifti sevinç gözyaşlarına boğuldu. Ekiplere teşekkür eden anne İnci Albayrak, \"Akrabalarımızla birlikte evin önünde oturuyorduk. Ege\'de bizim yanımızda oynuyordu. Bir süre sonra yok olduğunu gördük. Her yeri aradık ama bulamadık. Rabbim evladımızı bize geri verdi. Oraya kadar nasıl gitti, anlamadık. Bu bir mucize. Herkese çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

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