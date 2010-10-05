-KAYBOLAN ÇOCUKLAR MEKTUBU ASILSIZ KAYSERİ (A.A) - 05.10.2010 - Sivas Cezaevi'nden yazılan ve Kayseri'de kaybolan 3 çocuğun organ mafyası tarafından kaçırıldığının iddia edildiği mektubun asılsız olduğu açıklandı. Kayseri Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan N.A. adlı mahkumun mektubundaki iddialar üzerine oluşturulan özel bir ekibin bu kente gittiğini söyledi. Yapılan araştırmada, N.A'nın mektubunda çocukları kaçırdığını öne sürdüğü N.A'nın ağabeyi olduğunu ve kendisinden intikam almak için böyle bir iddiayı ortaya attığının belirlendiğini ifade eden Aydın, olayın faili olduğu iddia edilen N.A'nın da Şanlıurfa'da yaşadığını kaydetti. Aydın, iki kardeşin zaman zaman birbirleri hakkında bu tür asılsız ihbarlarda bulunduklarının tespit edildiğini belirterek, şunları söyledi: ''Cezaevindeki şahıs, ağabeyinden intikam almak için böyle bir mektubu yazmış. Yaptığımız araştırmalarda iddiaların asılsız olduğu belirlendi. Bu kardeşler şimdiye kadar birbirlerini defalarca şikayet etmişler. Biz bunu tespit ettik. Gelen her türlü ihbarı değerlendiriyoruz. Hatta rüya ihbarlarını dahi araştırıyoruz. Ancak, bu tip ihbarlar mağdur aile fertlerini de psikolojik çöküntüye sürüklüyor. Vatandaşlarımız ihbar yaparken lütfen bu hassasiyetleri göz önünde bulundursunlar.'' Cezaevinde bulunan N.A'nın da Cumhuriyet savcısına verdiği ifadede, ''Sahte diş hekimliği yaptığım için 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezam vardı. Polis tarafından aranıyordum. Bu sırada ağabeyim beni polise ihbar ederek yakalanmama sebep oldu'' dediği öğrenildi. Öte yandan, halen cezaevinde bulunan N.A hakkında asılsız ihbarda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açılabileceği belirtildi.