Kaybolan 'Çakal Carlos büstü' için dava açtı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİRLİ şair, yazar ve heykeltıraş Dr. Ümit Yaşar Işıkhan, Venezuela Devrim Müzesi\'nde sergilenmek üzere bronzdan yapıp kargoyla gönderdiği, 1970\'li ve 80\'li yıllarda Fransa\'da bir dizi saldırı düzenleyen, daha sonra yakalanan \'Çakal Carlos\' lakabıyla tanınan Ilich Ramirez Sanchez\'in büstünün yerine ulaşmadığı gibi kendisine iade de edilmemesi üzerine, posta kuruluşuna dava açtı. Davanın duruşması, Venezuela Posta İdaresi\'nden gelen evrakların çevirisinin yapılmasının beklenmesi için ertelendi.

Yaptığı eylemlerle adını duyuran, hayatı filmlere, kitaplara konu olan, 1994 yılında Sudan\'da yakalanan ve halen Fransa\'da cezaevinde tutulan \'Çakal Carlos\' lakaplı Ilich Ramirez Sanchez’in bronzdan büstünü yapan Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Kurucu Başkanı, şair, yazar ve heykeltıraş Dr. Ümit Yaşar Işıkhan, 2014 yılı Haziran ayında, Venezuela Devrim Müzesi\'nde sergilenmek üzere kargo ile bu ülkeye gönderdi. Işıkhan, bronzdan yaptığı 16 kilo ağırlığındaki büstün Venezuela’daki adrese ulaştırılmadığını öğrendi. Kargo şirketi görevlileriyle temasa geçen ancak, sonuç alamayan Işıkhan, heykel Venezuela Devrim Müzesi\'ne ulaştırılmadığı gibi kendisine de getirilmeyince geçen yıl mahkemeye başvurdu. Dr. Ümit Yaşar Işıkhan, İzmir 3\'üncü Tüketici Mahkemesi’nde kargo şirketine dava açtı.

Davanın bugün yapılan duruşmasına Ümit Yaşar Işıkhan, avukatı Fatma Seval Karabay ve kargo şirketinin avukatı Hatice Akkaş katıldı. Heykelin bulunarak kendisine iade edilmesini istediğini, aksi halde maddi ve manevi tazminat talep etiğini söyleyen Işıkhan, şöyle edi:

\"Çakal Carlos heykel için bana mektup yazarak teşekkür etti. Ayrıca dünyanın sıra dışı liderlerinden olan dönemin Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez de Çakal Carlos büstünün Devrim Müzesi’nde sergilenmesini istedi. Bunun üzerine gerekli yazışmaları yaptıktan sonra 2014 yılın Haziran ayında ben PTT Kargo ile büstü, Hugo Chavez’in de mezarının bulunduğu Venezuela Devrim Müzesi’ne gönderdim. Aradan geçen uzunca bir süreden sonra büstün müzeye ulaşmadığını öğrendim. Kargo şirketiyle görüşmelerimden sonuç alamayınca da dava açtım.\"

Hakim, Venezuela Posta İdaresi’nden gelen evrakların çevirisinin yapıldıktan sonra incelenmesi ve kararın bildirilmesi için davayı erteledi.

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