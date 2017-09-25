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Kaybolan 19 büyükbaş hayvanı jandarma buldu

SUNGURLU (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Sungurlu İlçesi'nde jandarma ekipleri, kaybolan 19 büyükbaş hayvanı ormanlık arazide bularak sahibine teslim etti

25 Eylül 2017 15:56

SUNGURLU (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde jandarma ekipleri, kaybolan 19 büyükbaş hayvanı ormanlık arazide bularak sahibine teslim etti.
Sungurlu İlçesi\'ne bağlı Yarımsöyüt Köyü\'nde yaşayan İrfan Dalkılıç, jandarmayı arayarak 19 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu, çalınmış olabileceğini söyleyerek, yardım istedi. İhbar üzerine İlçe Jandarma ekipleri köye giderek, araştırma başlattı.
Yapılan araştırmada, hayvanlardan 5\'i köyün 3 kilometre uzağındaki Görelek mevkiinde, 14\'ü de 5 kilometre uzaklıktaki Karatömek mevkiindeki ormanlık arazide başıboş halde bulundu.
Bulunan 3 simental, 7 montofon ve 9 yerli tosun cinsi büyükbaş hayvanlar, jandarma tarafından İrfan Dalkılıç’a teslim edildi. Hayvanlarının bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Dalkılıç, jandarma ekibine teşekkür etti.

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