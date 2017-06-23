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Dünya

Kaybettiği kızının başka bir bedende atan kalbini steteskopla dinledi

Kızının kalbini dinlemek için 2260 km boyunca pedal çevirdi

23 Haziran 2017 18:35

ABD'de yaşayan ve henüz 20 yaşında hayatını kaybeden Abbey Conner'in kalbi başka bir kişiye bağışlandı. Abbey'in babası Bill Conner, kızının kalp atışlarını dinlemek için Wisconsin’den Baton Rouge’a geldi. Buluşma sırasında duygusal anlar yaşandı.

20 yaşındaki Abbey Conner, Meksika'da gittiği kış tatilinde kardeşiyle birlikte boş bir havuzda baygın şekilde bulundu. Hastaneye kaldırılan ikiliden karderi hayatta kalmayı başarırken Abbey yaşam mücadelesini kaybetti.

Organlarının bağışlanmasına karar veren ailesi Abbey'in başka insanlara can vermesini istedi. Abbey'in organları 20 ve 60 yaş arasındaki 4 erkeğe bağışlandı.

Abbey'in kalbi ise 10 gün içerisinde yaşamını kaybetme ihtimali olan Loumonth Jack Jr'a verildi. Hayata tutunan genç adam kısa sürede sağlığına kavuştu.

2260 km boyunca pedal çevirdi

Abby’nin babası Bill Conner, Loumonth Jack Jr’la tanışmak ve kızının kalp atışı duyabilmek için Wisconsin’den Baton Rouge’a kadar 2260 km boyunca pedal çevirdi.

Kaybettiği kızının başka bir bedende atan kalbini steteskopla dinlerken gözyaşlarına hakim olamayan baba duygusal anlar yaşadı.

CBS News’a konuşan baba, “Loumonth Jack Jr’ın kızım Abbey sayesinde hayatta olduğunu, kızımın kalbinin onun içinde attığını bilmek bana güç veriyor” dedi.

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