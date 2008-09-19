“Kaybetmeye tahammülümüz yok”

Manchester United’ın İskoç orta saha oyuncusu Darren Fletcher, Pazar günü Chelsea’ye karşı oynayacakları maçı kaybetmeye tahammülleri olmadığını söyledi.



Yeni sezonda şimdiye kadar 3 maçtan yalnızca 4 puan toplayan Manchester United, bu Pazar günü Chelsea ile oynayacak. Manchester United, Liverpool’a olduğu gibi Chelsea’ye de yenilirse zirvenin dokuz puan gerisine düşecek ve puan tablosunda da iyice alt sıralara düşecekler.



Sezona kötü başlangıç yaptıklarını göz önünde bulunduran Darren Fletcher, başka bir mağlubiyete tahammülleri olmadığını dile getirerek şunları söyledi:



“Liverpool yenilgisinin ardından bir de bu maçı kaybedemeyiz. Chelsea evinde iyi oynuyor ve iyi sonuçlar alıyor. Bizse buna bir son vererek lige yeniden dönmek istiyoruz. İlk maçlarda sakatlıklar ve cezalar yüzünden eksiklerimiz vardı ancak şimdi herkes takımda ve artık gerçek gücümüzü göstermek istiyoruz. Büyük takımlarla karşılaşmayı seven bir takımımız var ve şu an için Chelsea’den daha büyük bir rakip yok. Bence Chelsea’yi yenecek güçteyiz”