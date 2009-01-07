'Kaybetmemek önemli'



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fortis Türkiye Kupası'nda yaptıkları 3 maçı da kayıpsız geçmelerinin, kendileri açısından önemli olduğunu söyledi.



Denizli, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Gaziantepspor ile yapacakları karşılaşmanın ardından 8 günlük Antalya kampına gideceklerini belirterek, ''Antalya'da hem çalışma, hem de maçlarımız olacak. Yaptığımız bütün çalışmalar, kadromuzdaki bütün oluşumları değerlendirerek ikinci yarıya hem kupada, hem de ligde doğru bir çizgide devam etmek içindir'' dedi.



Gruptan çıkmayı garantilemenin ardından, Gaziantepspor ile daha rahat ve sağlıklı oynayacaklarını ifade eden Denizli, ''Özellikle kupa maçları her zaman sürprizlere gebedir. Kuralar sonrası en zorlu grubun bu grup olduğu söyleniyordu. Gruptan çıkmayı garantiledik, bu memnuniyet verici. Bundan sonraki çalışmalarımız Gaziantepspor ve hazırlık maçları dahil hepsi lige hazır olmak içindir'' diye konuştu.



Bugünkü maçta ön liberoda yaptığı uygulamalar sonrası arayışlarının sürüp sürmeyeceği sorusunu tecrübeli teknik adam, şöyle yanıtladı:



''Şartlar ne olursa olsun, bunlar ciddi değerlendirmelerdir. Ligde de bu uygulamaları yapacağım. Kadroda, orada görevi rahatlıkla yerine getirecek oyuncular var. Sivok ve Zapotocny ilk planda kullandığımız oyuncular. Zaman zaman İbrahim Toraman'ı da kullanıyoruz. Belli konularda yaşadığım sıkıntıyı, her ne olursa olsun çözmek mecburiyetindeyim. Bu onlardan biriydi. İkisinin performansı değişken de olsa benim fikir edinmem konusunda yararlı oldu. Bu iki oyuncunun bu alanda başarılı olma kapasiteleri var. Bu uygulamayı devam ettireceğim.''



Cisse'yi neden oynatmadığı sorusuna Mustafa Denizli, ''Bu akşam oynatmamam doğal. Cisse ile ilgili ön yargılı düşüncem olsa kadroya almazdım. Bugün ihtiyacım olsaydı oynatırdım'' yanıtını verdi.



TRANSFER KONUSU



Denizli, transfer çalışmaları konusunda ''Belli düşüncelerimiz var. Yönetimle birlikte bunları değerlendiriyoruz. Şartlar izin verirse bir oyuncu transfer edebileceğimizi daha önce söylemiştim. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şartlar oluştuğunda mutlaka olacaktır'' dedi.



Kadrosuna güvendiğini kaydeden Mustafa Denizli, Serdar Özkan ve Serdar Kurtuluş konusunda, ''İki Serdar da genç oyuncular. Göreve başladığımda Serdar Özkan sakattı. İki hafta takımla çalışamadı. İyileştikten sonra oynama fırsatı verdim. Bundan sonra da vereceğim. Serdar Kurtuluş, oynadığı dönemden sonra sakatlandı. Tam hazır olmasa da lig maçı olsaydı bile kendisine bugün görev verecektim'' diye konuştu.



Maçın ilk yarısında sakatlanan Bobo'nun, MR'nın çekilmesi için hastaneye gittiğini dile getiren Denizli, ''MR sonucuna göre durumuna bakacağız. İbrahim Toraman'ın ise ufak bir sorunu vardı. Riske girmemek için devam etmedi'' derken, kadroda 3 kaleci bulundurması konusunda ise ''Bu ilk uygulamam değil. Daha önce de kadroda 3 kaleci bulundurdum. Korcan genç bir kaleci. En azından bu havayı teneffüs etmesi için kadroya aldım'' ifadesini kullandı.



SÜRAL: ''EZİLMEDEN İYİ BİR MÜCADELE VERDİK''



Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Bünyamin Süral, Beşiktaş gibi bir takım karşısında ezilmeden, iyi mücadele ettiklerini söyledi.



Süral, siyah-beyazlı takımın gücünü ve kalitesini bildiklerini belirterek, ''Futbolcularıma, sonuç ne olursa olsun, en azından ezilmememizi söyledim. İyi mücadele ettik. Pozisyona giren takım bizdik, ama sonuca yansıtamadık. Herkese iyi maç izlettirdiğimizin farkındayım. Mücadelemizi inşallah sahaya yansıtırız'' dedi

