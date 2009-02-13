

Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Koç, son haftalarda yaşanan puan kayıplarından dolayı endişe duyulmamasını istedi. "Şampiyonluğun hala en büyük adayıyız" diyen Koç, taraftarlardan destek istedi.



Fenerbahçe Kulübü, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde medyayı bilgilendirme toplantısı düzenledi. Asbaşkanlar Ali Koç ve Şekip Mosturoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



İlk sözü alan Ali Koç, Fenerbahçe tarihinin en kötü başlangıcını yapmalarına rağmen lider ile olan puan farkını 2'ye indirdiklerini hatırlatarak, "Son 3 haftada alınan olumsuz sonuçlar sezon başındaki durumu çağrıştırsa da, taraftarlar "şampiyonluk kaçtı" diye endişeye kapılmasın. Şampiyonluğun en büyük adaylardan biriyiz. Kaybedilmiş hiç bir şey yoktur. Son 5 senede 3 şampiyonluk alan ve ikisini son anda kaçıran takımımıza güvenmeliyiz. Fenerbahçe mücadele ettiği her alanda başarılı olmayı hedefleyen bir kulüptür" dedi.



Ali Koç, camia içinden gelen insafsızca eleştiriler olduğunu dile getirerek, "Camiamız içerisinde kendisini taraftar olarak adlandıran, fakat Fenerbahçe'nin kaybetmesini dileyecek kadar gözü dönmüşler de maalesef mevcut. Ancak takımımımızın şampiyon olmasını istemeyen, kötü sonuçlara sevinen bu zihniyet azınlıkta ve tüm caimaya mal edilemez. Bu kendini bilmezler bir avuç kadar az...." dedi.



"Fenerbahçe'mize dil uzatmak, takımın yenik durumda olduğu durumda 2. golü yemesi için bağırmak taraftarlık değildir" diyen Koç, "Beğenmiyor olabilirsiniz, ama Fenerbahçe'nin aleyhine tezahürat yapmanızı gerektirmez" ifadesini kullandı.



'Aragones çok iyi bir hoca'



Aragones ile ilgili soruyu da yanıtlayan Ali Koç, "Hocamızın kariyeri ve tecrübesi ortada. Aragones'in disiplini ve ciddiyeti bizi çok etkiliyordu. Hocamızın kısa vadede takımı istediği yere getiremedi. Avrupa başarısı Türkiye'de de başarılı olacağının göstergesi değildir. Bize göre çok çok iyi bir hoca. Bizler de gidişten memnun değiliz. Fakat kaybedilmiş bir şey yok. Sezon sonunda gerekeni yapacağız."diye konuştu.



Şekip Mosturoğlu ise hiç bir taraftar grubu ile problemleri olmadığını ve kendisini o grubun lideri olarak tanıtanların bir takım şeyler peşinde olduğunu belirterek, "Yakın bloklardaki taraftarlarımız bile onlardan şikeyetçi" dedi.



Takımda kalıp kalmayacağı merak edilen 4 oyuncu hakkında da bilgi veren Mosturoğlu, "Deivid ve Selçuk ile problem yok. En kısa sürede imzalar atılacaktır. Lugano ile de özellikle para konusunda bir problem yok. Volkan ile de görüşüyoruz. 4 Oyuncumuz ile de sözleşme yenileyeceğiz" şeklinde açıklama yaptı.

