Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Turkcell Süper Lig'de Sivasspor karşısında aldıkları yenilginin, kendilerine çok şey kaybettirmeyeceğini belirterek, ''Önümüzde 17 maç var. Galatasaray, bulunduğu her dalda favoridir'' dedi.



Ümit Karan'ın kardeşinin sahibi olduğu Özel Genç Yetenekler Anaokulu'nun açılışına katılan Arda, Ümit ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Mücadele ettikleri kulvarlarda zaman zaman kötü dönemler yaşayabileceklerini belirten Arda, ''Ligde bir maç kaybettik. Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Sivasspor ile kendi evimizde de oynayacağız. Önümüzde 17 maç var. Galatasaray takımı bulunduğu her dalda favoridir. Tabii ki maçlar kaybedeceğiz, kötü zamanlar olacak, ama bunların olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bazen sıkıntılı durumlar yaşıyoruz. Umarım sezon sonunda gülen taraf biz oluruz'' diye konuştu.



''HATA YAPTILAR''



Sivasspor maçı sonrası, Galatasaraylı yöneticilerin hakemlerle ilgili açıklamaları ve yaşananlarla ilgili bir soruya Arda, ''Kimsenin canı yanmasın. Biz, bizden yana bir hakemlik istemiyoruz, sadece normal bir şey istiyoruz'' karşılığını verdi.



Beşiktaş ile yaptıkları maçta Delgado'nun kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla ilgili ''Futbolun 11'e 11 oynanması lazım'' şeklinde açıklaması olduğunu hatırlatan Arda, ''Hakemler hakkında konuşmak bana düşmez, ama şampiyonluk maçına giderken herkes biraz daha dikkat etmeli. Sivasspor maçında Ümit ağabeyin kırmızı kartıyla ilgili kendisine 'Ne yaptın' diye sorduğumda 'Bilmiyorum' demişti. Hakeme de sorduğumda üstünü göstermişti, karı göstermişti. Sonra açıklamalar daha farklı oldu. Yapacak bir şey yok, maç geride kaldı. Hakemler hakkında konuşmaya gerek yok. Art niyetli olduklarını düşünmüyorum. Hata yaptılar. Umarım bundan sonra daha az hata yaparlar. Kimsenin canı yanmasın. Biz, bizden yana bir hakemlik istemiyoruz, sadece normal bir şey istiyoruz'' diye konuştu.



Şampiyonluk mücadelesinde yaşadıkları bu durumun üzücü olduğunu ifade eden Galatasaraylı futbolcu, ''Şampiyonluğa giderken, böyle kritik bir yerde 10 kişi kalıyoruz, sonra o gol ofsayt, ilk pozisyon. Yapacak bir şey yok. Galatasaray takımının bunları da yenmesi lazım. 10 kişiyle bir şeyleri başarmamız lazım demek ki, ama olmadı, yapamadık. Umarım sezon sonunda gülen taraf biz oluruz'' dedi.





KAVGA HABERLERİ



Arda Turan ve Ümit Karan, Sivasspor maçı dönüşü kavga ettikleri haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladılar.



Sadece Ümit'e değil, bugüne kadar kimseye cevap vermediğini belirten Arda, ''Zaten Sivasspor maçı dönüşü bana bir şey söylemedi. Maçtan sonra haliyle çok üzgündü, sohbet ettik. Dün de beraber sinemaya gittik. Kavga haberleri nasıl çıkıyor, anlamıyorum. Etraf yalan dolu, çok ayıp şeyler bunlar. Bizler, ağabeylerimize hiçbir zaman bir saygısızlık yapmadık. Söyleyecek bir şeyimiz olduğu zaman bile kapılarını çalar, müsaadelerini ister, odalarında rica ederiz. Ümit Karan olsun, Hakan Şükür olsun, Arif Erdem, Bülent Korkmaz olsun, biz onlara asla cevap vermeyiz. Daha önce Hasan Şaş da bana saha içinde bağırmıştır, Ayhan da bağırmıştır, asla cevap vermeyiz. Bize böyle öğretildi, biz böyle büyüdük'' dedi.



Yaşananların kendilerini çok üzdüğünü anlatan Galatasaraylı futbolcu, ''Üzülüyoruz. Yapacak bir şey yok. Biz işimizi adaletli bir şekilde yapacağız. Konuşamıyoruz, konuştuğumuz zaman yanlış anlaşılıyor. Ümit ağabeye de herkes biraz daha destek olur diye düşünüyorum. Yaptığı bir şey yok. Biz çok daha ağırlarını, ıslıklandığını gördük. Herkes gördü. Biraz daha dikkat etmek lazım'' şeklinde konuştu.



Ümit Karan da aralarındaki tartışmayı yalanlayarak, ''Son bir haftada Arda'yı gördüğüm kadar ailemi görmemişimdir. Dün dahi sinemadaydık. Bu tarz dedikoduların nereden çıktığını anlamıyorum. Arda'nın büyüklerine karşı hiçbir zaman saygısızlığını görmedim. Annesine babasına çok teşekkür ederim, onu iyi eğitmişler. Arda her zaman böyle kalır'' dedi.



Ümit, Fortis Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Sivasspor ile yapacakları ilk maçla ilgili ise ''Kupanın ilk ayağını oynuyoruz. Evimizde oynayacağımız maçı kazanmak ve avantaj sağlamak istiyoruz. Oradaki şartları gördük. Rövanşta zorlanmamak için iyi bir sonuç elde etmek zorundayız. Takım arkadaşlarım bunun bilincinde. Kırmızı kartla ilgili savunmam verildi, her şey incelenip karar verilecektir'' açıklamasını yaptı.