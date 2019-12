Kaybedersen yok ol Nihat!

İspanyol Marca gazetesinin biraraya getirdiği Villarrel’li oyuncular Senna, Capdevilla ve Nihat Kahveci aralarında şakalaşırken, Capdevilla Nihat’a, kaybetmiş olarak şimdiden en az bir ay saklanabileceğini söyledi.





Villarreal takımından arkadaş olan İspanyol Joan Capdevilla ve Marcos Senna ile Türk milli futbolcu Nihat Kahveci, 2010 Dünya Kupası elemelerinde 28 Martta oynanacak İspanya-Türkiye maçını birlikte değerlendirdi.



İspanyol spor gazetesi Marca'nın biraraya getirdiği üçlü maçla ilgili sohbet ederek, aralarında şakalaştı. Üç futbolcu arasında geçen diyalog ve soru cevapta, Senna'nın "Grubu kim birinci bitirecek?" sorusuna Nihat, "Dünya Kupası'na doğrudan katılmak için siz favorisiniz, ama matematiksel olarak yetişebilecek puan olduğu sürece Türkiye pes etmeyecek" dedi. Oldukça esprili diyalogların olduğu röportajda, Nihat "İspanya favori, ama her zaman favoriler kazanmaz. Saha içinde birbirimizi dirsekleyeceğiz, ama bu sahada kalacak. Kaybedersek beni bekleyenleri biliyorum, ama kazanırsak sizi öldürürüm" derken, cevap olarak Capdevilla, "Kaybetmiş olarak şimdiden en az bir ay saklanabilirsin" ifadelerini kullandı.



Senna ise bir sorusunda Nihat'a "Sahada bize nasıl hakaret edeceksin, Türkçe mi? Maç günü İspanyolca mı Türkçe mi konuşacaksın?" derken, milli futbolcu, "Hakeret mi, yooo veya kimbilir belki de evet... Türk milli takımı formasıyla oynadıkça Türkçe olacak. Ama bir sorun bana size nereden saldıracağız, ben biliyorum" şeklinde gülerek cevabını verdi. Buna karşılık Capdevilla, "Benim kanatımdan mı saldıracaksınız? İspanya'nın en zayıf kanadı orası" derken, Nihat da "Ben biliyorum nereden saldıracağımızı, gerçekten" şeklinde konuştu.



Senna'nın, "Nihat dışında Türkiye'de kime dikkat edeceğiz" sorusuna da Nihat, "Umarım bizi tanıyorsunuzdur, öyle değilse sorun yaşayacaksınız demektir. Ciddiyim çok fazla futbolcu var: Tuncay, Emre, Uğur Boral, Altıntop kardeşler, Semih, Aurelio. oynayan sahada ölümüne oynayacak" dedi. "Türk cehennemi gerçekten var mı?" diye soran Senna'ya bu sefer cevap olarak, "Her zaman. Ama bu cehennem değil iyi bir ortam. Gelen takımların bu ortamdan zorlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullanan Nihat, ancak sonuçta maçı kazananın taraftar değil iyi futbol olduğunu söyledi.



Türk futbolcu açıklamalarında ayrıca, "Avrupa Şampiyonası'nda Villarrealli 3'lü. Senna, Capdevilla ve Santi kilit oyuncular oldular. Benim için onların takım arkadaşı olmak gurur verici, Üçü de çok büyük futbolcu. Santaigo Bernabeu Stadı'nda insanlar Türkiye'nin savunma yapacağını sanmasın. Futbol oynamak, gol atmak ve İspanya'yı yenmek için çıkacağız. Motive olmuş durumdayız. Dikkat edin, tehlikeliyiz" diye konuştu.



Bu arada Nihat, Türk milli takımındaki arkadaşlarının Luis Aragones hakkında neler konuştuklarıyla ilgili bir soruya, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri, şampiyonluk için favorilerden biri. Bu yıl her şey pek yolunda gitmedi, teknik direktöre karşı artan eleştiriler var. Aynı zamanda Güiza'yı da eleştiriyorlar, Mallorca'daki gibi gol atmasını bekliyorlardı. Madrid ve Barcelona'da yaşananların benzeri Türkiye'de de oluyor. Ayrıca Türk futbolu, buraya çok benzer olmaya başladı. Lig daha zor, çok daha fazla mücadele var. Zor bir lig, hiçbir şey kolay değil" cevabını verdi.



Öte yandan Capdevilla, Nihat'ın "Doğruyu söyle, Türkiye maçı için gerçekten ne düşünüyorsunuz?" sorusunu "Size çok büyük saygı gösteriyoruz, çünkü son Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynadınız ve 2000 Dünya Kupası'nda üçüncülüğünüz var. Daha önceden bana söylemiştin: Bundan çok gurur duyuyorsun. Ama saygı bir tarafa, biz en kısa zamanda Dünya Kupası finallerine katılmayı garantilemek istiyoruz. Eğer Madrid'de kazanırsak daha yakınlaşacağız. Ama oynayacağımız en zor iki maça çıkacağız" diye yanıtladı.



DAVİD VİLLA: TÜRKİYE'YE KARŞI KAZANACAĞIMIZ ÜZERİNE İMZAMI ATARIM



İspanya'nın yıldız futbolcusu David Villa, "İspanya'nın Türkiye'ye karşı kazanacağı üzerine imzamı atarım" şeklinde iddialı konuştu.



İspanyol spor gazetesi AS'ta yayınlanan demecinde Villa, İspanya olarak en kısa sürede Dünya Kupası'na katılmayı garantilemek istediklerini söyledi. İspanya milli takımı tarihinde şimdiye kadar 25 gol atan ve milli formayla en fazla gol atan 5. forvet oyuncusu olan Villa, Türkiye maçında gol atıp atamayacağıyla ilgili bir soruya, "İnşallah, Umarım şanslı olurum. Ama herhangi bir takım arkadaşımın golüyle İspanya'nın Türkiye'ye karşı kazanacağı üzerine imzamı atarım" cevabını verdi. İspanya'da Raul'un milli takıma alınmaması ve "7" numaralı formayı kendisinin giymesinin hatırlatılması üzerine de Villa, "Bu 7 numara tartışmalarının sona ermesi benim hoşuma gider. Çünkü saha dışında her ikimizi de etkiledi. Raul saygıya layık" açıklamasında bulundu.



Villa, İspanya Milli Takımı'nın en büyük özelliğinin "futbolcuların kozalak gibi birlik içinde olması" olduğunu söyledi. Sakat olan Andres İniesta'nın oynamayacak olmasını, ''eksikliği çok fazla hissedeceğiz" diye yorumlayan İspanyol futbolcu, "Maradona ile Messi, Ronaldo veya Romario arasında kıyaslama yapılabilir, ama İniesta ve Xavi tekler, benzerleri yok. Bana en iyi topları onlar attılar. Olağanüstü iyiler" ifadelerini kullandı.