Kaybeden Fenerbahçe dolu...

Geçen hafta Beşiktaş ve Sivasspor’u şampiyon ilan etmiştik…Hattamoduna dahi girmiştik…Fenerbahçe ve Galatasaray derbiyle yarıştan çekilmiş, Trabzonspor’un ise ortaya koyduğu oyun memnun etmemişti…Hafta sonu Beşiktaş da, Sivasspor da puan kaybedince bir de buna Galatasaray ve Trabzonspor’un galibiyetleri eklenince,Şampiyonluk umudunu ciddi ciddi yitiren bir Fenerbahçe varmış, onlar nasılda şampiyonluk kaçtı hallerinde Ankara’dan da puansız döndüler ve bu sezon zirve yarışının en zayıf halkası oluverdiler…Geçen hafta Beşiktaş ve Sivasspor’dan birini şampiyon ilan eden bizler,bu hafta sadece şunu söyleyebiliriz, Fenerbahçe şampiyon olamaz!..Durum-komedisinin renkleri belli oldu, zirve yarışında heyecan 4 takımla devam edecek…Galatasaray, Beşiktaş ve Sivasspor ile oynayacak…Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile…Sivasspor, Trabzonspor ve Galatasaray ile…Trabzonspor ise Sivasspor ve Fenerbahçe ile..Puan farklarına bakacak olursak her şey olabilir…Yarışta iddiası kalmayan Fenerbahçe ile oynayacak takımlar daha avantajlı gibi…Ama bu hafta sonu oynanacakmaçı, gelecek haftaderbisi,derbisi ve son hafta Galatasaray-Sivasspor vemaçlarına pek yürek dayanmayacak gibi…Kaybedene gerçekten çok yazık olacak…