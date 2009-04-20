Kaybeden Fenerbahçe dolu...

Turkcell Süper Lig'de son 6 haftaya girerken şampiyonluk yarışı da yeniden heyecanlı bir hale geldi... Zirveden elini ayağını çeken takım ise Fenerbahçe oldu..
Geçen hafta Beşiktaş ve Sivasspor’u şampiyon ilan etmiştik…
Hatta kaybedene yazık olacak
moduna dahi girmiştik…
Fenerbahçe ve Galatasaray derbiyle yarıştan çekilmiş, Trabzonspor’un ise ortaya koyduğu oyun memnun etmemişti…
Hafta sonu Beşiktaş da, Sivasspor da puan kaybedince bir de buna Galatasaray ve Trabzonspor’un galibiyetleri eklenince, dengeler yeniden değişti…
Şampiyonluk umudunu ciddi ciddi yitiren bir Fenerbahçe varmış, onlar nasılda şampiyonluk kaçtı hallerinde Ankara’dan da puansız döndüler ve bu sezon zirve yarışının en zayıf halkası oluverdiler…
Geçen hafta Beşiktaş ve Sivasspor’dan birini şampiyon ilan eden bizler,
bu hafta sadece şunu söyleyebiliriz, Fenerbahçe şampiyon olamaz!..
Durum-komedisinin renkleri belli oldu, zirve yarışında heyecan 4 takımla devam edecek…
Galatasaray, Beşiktaş ve Sivasspor ile oynayacak…
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile…
Sivasspor, Trabzonspor ve Galatasaray ile…
Trabzonspor ise Sivasspor ve Fenerbahçe ile.. 6 hafta kaldı… Her hafta bir kritik sınav var…
Puan farklarına bakacak olursak her şey olabilir…
Yarışta iddiası kalmayan Fenerbahçe ile oynayacak takımlar daha avantajlı gibi…
Ama bu hafta sonu oynanacak Trabzonspor-Sivasspor
maçı, gelecek hafta Beşiktaş-Fenerbahçe
derbisi, Beşiktaş- Galatasaray
derbisi ve son hafta Galatasaray-Sivasspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe
maçlarına pek yürek dayanmayacak gibi…
Kaybedene gerçekten çok yazık olacak…Tıpkı Fenerbahçe’ye olduğu gibi!..