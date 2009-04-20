T24 LogoT24 Logo
Spor

Kaybeden Fenerbahçe dolu...

Turkcell Süper Lig'de son 6 haftaya girerken şampiyonluk yarışı da yeniden heyecanlı bir hale geldi... Cevahir Evren yazdı...

20 Nisan 2009 03:00

Turkcell Süper Lig'de son 6 haftaya girerken şampiyonluk yarışı da yeniden heyecanlı bir hale geldi... Zirveden elini ayağını çeken takım ise Fenerbahçe oldu..


Geçen hafta Beşiktaş ve Sivasspor’u şampiyon ilan etmiştik…
Hatta kaybedene yazık olacak moduna dahi girmiştik…
Fenerbahçe ve Galatasaray derbiyle yarıştan çekilmiş, Trabzonspor’un ise ortaya koyduğu oyun memnun etmemişti…

Hafta sonu Beşiktaş da, Sivasspor da puan kaybedince bir de buna Galatasaray ve Trabzonspor’un galibiyetleri eklenince,
dengeler yeniden değişti…
Şampiyonluk umudunu ciddi ciddi yitiren bir Fenerbahçe varmış, onlar nasılda şampiyonluk kaçtı hallerinde Ankara’dan da puansız döndüler ve bu sezon zirve yarışının en zayıf halkası oluverdiler…

Geçen hafta Beşiktaş ve Sivasspor’dan birini şampiyon ilan eden bizler,
bu hafta sadece şunu söyleyebiliriz, Fenerbahçe şampiyon olamaz!..
Durum-komedisinin renkleri belli oldu, zirve yarışında heyecan 4 takımla devam edecek…

Galatasaray, Beşiktaş ve Sivasspor ile oynayacak…
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile…
Sivasspor, Trabzonspor ve Galatasaray ile…
Trabzonspor ise Sivasspor ve Fenerbahçe ile..

6 hafta kaldı… Her hafta bir kritik sınav var…
Puan farklarına bakacak olursak her şey olabilir…
Yarışta iddiası kalmayan Fenerbahçe ile oynayacak takımlar daha avantajlı gibi…
Ama bu hafta sonu oynanacak Trabzonspor-Sivasspor maçı, gelecek hafta Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, Beşiktaş- Galatasaray derbisi ve son hafta Galatasaray-Sivasspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarına pek yürek dayanmayacak gibi…

Kaybedene gerçekten çok yazık olacak…Tıpkı Fenerbahçe’ye olduğu gibi!..

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24