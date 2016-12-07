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Kayapınar, Yenişehir ve Çukurca belediye başkanları tutuklandı!

Belediye başkanları 'örgüt üyesi olmak' iddiasıyla tutuklandı

07 Aralık 2016 20:04

Gözaltına alınan Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Ali Aydın, Yenişehir Belediye Eş Başkanı Selim Kurbanoğlu ve Çukurca’da Belediye Eş Başkanı Servet Tunç tutuklandı.

Dün, Diyarbakır’ın merkez ilçeleri Kayapınar ve Yenişehir belediyelerine sabah saatlerinde polis baskını düzenlenmişti.

Baskınla eş zamanlı olarak her iki belediyenin DBP’li eş başkanlarının evleri de polis tarafından basılmıştı.

Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Ali Aydın ve Yenişehir Belediyesi Eş Başkanı Selim Kurbanoğlu evlerinde gözaltına alınmıştı.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Mehmet Ali Aydın, “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikteki sorgunun ardından Aydın, aynı gerekçe ile tutuklandı.

Aydın, 7 yıl önce katıldığı basın açıklaması, belediye faaliyetleri, gizli tanık ifadeleri gerekçe gösterilerek tutuklandı.

Mehmet Ali Aydın’la eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan Yenişehir Belediye Eş Başkanı Selim Kurbanoğlu da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 3 Aralık’ta yapılan eş zamanlı operasyon ile gözaltına alına 9 kişiden Çukurca Belediye Eş Başkanı Servet Tunç da tutuklanan siyasetçilerden.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Tunç, savcılık ifadesinden sonra “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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