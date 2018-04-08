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Kayalıklardan düşerek öldü

ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, kayalıklarda dolaşırken dengesini kaybederek düşen Fahri Öztuncer (59) yaşamını yitirdi

08 Nisan 2018 17:00

ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'ın Gölbaşı ilçesinde, kayalıklarda dolaşırken dengesini kaybederek düşen Fahri Öztuncer (59) yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Türmüz köyünde meydana geldi. Köyün dışındaki kayalıklarda gezintiye çıkan Fahri Öztuncer, dengesini kaybederek aşağıya yuvarlandı. Öztuncer, düştüğünü görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan Öztuncer, acil serviste doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak öldü. Öztuncer\'in cesedi otopsi için morga konulurken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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