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Kayalıklardan düşen çocuk 8 saatlik operasyonla kurtarıldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, dağda yürüyüş yaptığı sırada kayalıklardan düşen 14 yaşındaki Hasan D

17 Aralık 2017 15:18

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, dağda yürüyüş yaptığı sırada kayalıklardan düşen 14 yaşındaki Hasan D., arama- kurtarma ekipleri tarafından 8 saat süren operasyonla kurtarıldı. 
Olay, dün Bağbaşı Mahallesi\'ndeki Zeytinköy Kanyonu\'nda meydana geldi. Hasan D.\'nin de aralarında bulunduğu, yaşları 14- 17 arasında değişen 6 arkadaş, kanyona yürüyüşe gitti. Burada teleferiğe binen çocuklar, daha sonra Seyir Tepesi\'ne yürümeye başladı. Yürüyüş sırasında dengesini kaybeden Hasan D., kayalıklardan düştü. Arkadaşları, kendi imkanlarıyla Hasan D.\'yi kurtaramayınca saat 17.00 sıralarında yardım istedi. Bölgeye Denizli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Denizli ekibiyle itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 30 kişilik kurtarma ekibi, 1,5 saatlik zorlu tırmanışın ardından Hasan D.\'nin kayalıklardan düştüğü yere ulaştı. Kayalıklardan yaklaşık 50 metre aşağıdaki Hasan D., halatlarla yukarı çekilerek, kurtarıldı. Kurtarma operasyonu 8 saat sürerken, Hasan D., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kolunun kırıldığı belirlenen Hasan D., tedaviye alındı.

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