Kayalıklarda mahsur kalan gençler kurtarıldı

ADANA, (DHA) - ADANA\'nın Pozantı ilçesindeki Bürücek Yaylası\'nda 1500 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan her üçü de 16 yaşındaki Mustafa İlker E., Murat Alperen C. ve Murat Kaan K., AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akşam saatlerinde dolaşmak için 1500 metre yükseklikteki kayalıkları çıkan Mustafa İlker E., Murat Alperen C. ve Murat Kaan K., telefonla yardım istedi. Gençlerin yerlerini belirleyen itfaiye ve AFAD ekipleri, yaklaşık bir saatte, mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Olay yerine sevk edilen ambulans ile kontrol amaçlı hastaneye götürülen gençlerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

